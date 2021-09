L’administration Biden se prépare à lutter contre les paiements cryptographiques par ransomware – Voici comment

L’administration Biden prévoit de contrer l’utilisation de crypto-monnaies lors d’attaques de ransomware en imposant des sanctions.

Le département américain du Trésor prévoit de frapper des cibles anonymes avec des sanctions dès la semaine prochaine, plutôt que de désactiver des sections entières de l’infrastructure de la blockchain où la fraude est suspectée, selon le Wall Street Journal.

Le département prévoit également de publier un nouvel ensemble de directives informant les entreprises des risques liés aux paiements par ransomware.

Lors d’un briefing à la Maison Blanche plus tôt ce mois-ci, la conseillère adjointe à la sécurité nationale pour les technologies cyber et émergentes, Anne Neuberger, a déclaré que les Américains et les entreprises doivent prendre des mesures actives pour éviter d’être victimisés, même si l’État met en place des réglementations.

“Nous continuons à voir des attaques réussies se produire contre des vulnérabilités pour lesquelles il existe des correctifs, nous voulons donc profiter de l’opportunité de cette salle de presse et de l’attention qu’elle reçoit pour demander aux Américains, aux organisations, à [take] les étapes dont ils ont besoin pour… être en sécurité en ligne, alors même que le gouvernement se concentre sur ses efforts.

En juillet, l’administration Biden a annoncé qu’elle traquerait plus rigoureusement les paiements cryptographiques effectués aux pirates informatiques après que le principal fournisseur de viande JBS et Colonial Pipeline aient été escroqués de millions de dollars.

Ces mesures réglementaires font suite à un sondage qui a montré que la plupart des propriétaires américains de crypto-monnaie soutiennent la réglementation gouvernementale comme moyen de lutter contre les attaques de ransomware.

