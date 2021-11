L’administration Biden se prépare à truquer les élections de 2022 selon les directives de Soros?

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Au moins depuis mai 2021, l’administration Biden fait voler secrètement des étrangers illégaux à travers le pays au milieu de la nuit avec l’intention de leur accorder toute la citoyenneté et les bonus, à condition qu’ils votent démocrate. Il n’y a eu aucun avis aux États, et ceux qui tirent les ficelles de son administration ont ciblé les États républicains.

L’administration Biden autorise délibérément l’entrée des étrangers en situation irrégulière, leur accordant le droit de résidence puis le droit de vote avant les élections de novembre 2022. Biden a envoyé sa proposition au Congrès en janvier 2021 qu’il appelle le Loi américaine sur la citoyenneté de 2021, qui inclut:

Créez une feuille de route méritée vers la citoyenneté pour les personnes sans papiers. Le projet de loi permet aux personnes sans papiers de demander un statut juridique temporaire, avec la possibilité de demander des cartes vertes après cinq ans s’ils réussissent les vérifications des antécédents criminels et de sécurité nationale et paient leurs impôts.

Gardez les familles ensemble.

Embrasser la diversité. Le projet de loi comprend la NO BAN Act qui interdit la discrimination fondée sur la religion et limite l’autorité présidentielle à émettre de futures interdictions.

Promouvoir l’intégration et la citoyenneté des immigrants et des réfugiés.

Développer notre économie.

Protégez les travailleurs contre l’exploitation et améliorez le processus de vérification de l’emploi.

Il a été avancé que Biden avait l’intention d’accorder 11 millions d’étrangers en situation irrégulière citoyenneté pour faire pencher la balance du pouvoir aux démocrates. Certains craignent que cela puisse atteindre 20 millions, et les démocrates espèrent que cela mettra fin au Parti républicain. J’ai raconté comment je négociais pour Hong Kong afin d’essayer d’acheter des terres en Australie. J’ai rencontré l’ancien ministre des Princes Paul Keating, qui était alors secrétaire au Trésor. Après beaucoup de frustration de ne pas pouvoir conclure un accord, j’ai demandé s’il s’agissait d’un problème raciste. Il a répondu, non. S’il laissait entrer les gens de Hong Kong, ils voteraient conservateur et changeraient l’équilibre du pouvoir politique, car il était travailliste. J’ai une connaissance directe de la façon dont ils envisagent l’immigration uniquement en fonction du mélange politique. Il s’agit d’éliminer les républicains et de créer une société dépendante du bien-être qui leur donne le pouvoir d’opprimer ceux qui produisent réellement.

Biden est pousser le Congrès pour le faire au plus vite. Pendant ce temps, le Department of Homeland Security (DHS) a déjà ordonné aux autorités de donner la priorité à l’expulsion des immigrants illégaux qui « constituent une menace pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la sécurité des frontières » – affirmant que le gouvernement n’a pas les ressources pour appréhender chaque personne. qui est entré illégalement aux États-Unis. Ainsi, SEUL ceux considérés comme une menace pour la sécurité nationale seront expulsés. C’est un ouvrir l’invitation pour toute l’Amérique du Sud de venir aux États-Unis et d’obtenir Revenu de base garanti. Les compétences ne seront plus requises. Les rapports indiquent que des centaines de milliers de personnes se dirigent maintenant vers la frontière. Les Européens ne sont pas les bienvenus, mais toute personne sans compétences est la bienvenue.

Tout cela fait partie de ce programme Reconstruire en mieux qui est orchestré depuis Genève et le Forum économique mondial de Schwab. Vous voyez pointer l’objectif de renverser les États-Unis, indiquant clairement que les États-Unis ne seront plus la superpuissance mondiale, car le titre sera remis aux Nations Unies.

Soros finance le renversement des États-Unis en finançant la police, et les démocrates autorisent tous ces extraterrestres à entrer parce qu’ils sont dirigés par Soros et sa vision sans frontières de sa société ouverte. Son fils travaille et façonne les politiques des démocrates comme mouler un vase en argile. C’est l’homme qui veut détruire votre avenir et celui de vos enfants. Tout politicien qui accepte de l’argent de quelque manière que ce soit de la part de Soros est un traître à la Constitution et à notre mode de vie.

