L’administration Biden vient d’annoncer un quatrième contrôle de relance – .

Enfin, nous avons une réponse officielle à une question liée aux stimuli que beaucoup de gens se posent : y aura-t-il un quatrième contrôle de relance ?

La réponse est claire, mais pas nécessairement aussi simple que les gens le souhaiteraient. C’est parce que, non, les législateurs n’ont pas approuvé un autre paiement de relance généralisé dans le sens des trois premiers contrôles de relance. Des dizaines de millions d’Américains, dans presque tous les groupes démographiques, étaient éligibles à ces paiements. Cette fois, cependant, le gouvernement parle d’un chèque unique de 600 $. Et seulement pour quelques groupes spécifiques, tels que les travailleurs de l’emballage de viande et les employés des épiceries.

Y aura-t-il un quatrième contrôle de relance?

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a fait cette annonce il y a quelques semaines – qu’un quatrième paiement de relance est en effet à venir pour certaines personnes. Le financement qui le permet ? Cela provenait en fait du soi-disant plan de sauvetage américain, la législation de 1,9 billion de dollars du début de l’année qui autorisait les chèques de relance de 1 400 $ que tout le monde a reçus il y a plusieurs mois.

Cette loi a également soutenu un programme de 700 millions de dollars qui finance ce quatrième chèque de relance. L’argent va aux ouvriers agricoles, aux travailleurs de l’emballage de viande et aux employés des épiceries, bien qu’il ne soit pas clair à ce stade combien exactement ces derniers obtiendront.

“Nous reconnaissons que nos ouvriers agricoles, nos travailleurs de l’emballage de viande et nos épiciers ont surmonté des défis sans précédent et ont pris des risques personnels importants pour garantir que les Américains puissent nourrir et subvenir aux besoins de leur famille tout au long de la pandémie”, a déclaré Vilsack dans un communiqué de presse sur le paiement à venir. “Ils méritent d’être reconnus pour leur résilience.”

Autres détails à savoir

Bien que cela réponde à la question d’un quatrième contrôle de relance à venir, il existe encore d’autres composants pour lesquels nous n’avons pas encore de détails.

Vilsack, par exemple, a annoncé ce nouveau paiement. Un responsable de Biden, en d’autres termes, mais le paiement ne viendra pas du gouvernement fédéral comme les précédents chèques de relance. Le plan cette fois est que l’argent provienne d’agences d’État, de gouvernements tribaux et d’organisations à but non lucratif. Nous ne savons pas non plus quand ce processus sera terminé.

Sur une note connexe, n’oubliez pas que dans quelques semaines, un autre paiement de relance du crédit d’impôt pour enfants arrivera. Celui-ci sera payé le 15 octobre et sera suivi de deux autres. L’un le 15 novembre et l’autre le 15 décembre.

Pour rappel, ces chèques de quasi-stimulus donnent aux parents d’enfants admissibles quelques centaines de dollars supplémentaires chaque mois. En septembre, l’IRS a déclaré que les chèques de crédit d’impôt pour enfants qu’il avait envoyés pour le mois totalisaient environ 15 milliards de dollars. Il s’agit d’une somme d’argent importante, c’est-à-dire qu’elle vient régulièrement du gouvernement fédéral jusqu’à la fin de l’année.