L’administration de Biden fait des retours en arrière pour éviter de responsabiliser la Chine – RedState ⋆ .

L’attitude subordonnée de l’administration Biden à l’égard de la Chine devient de plus en plus perceptible. Après quatre ans de presse et de démocrates qui ont insisté sur le fait que Trump ne critiquerait pas la Russie, même s’il l’a fait tant de fois et les a tenus responsables par la politique, Biden et ses cohortes sont tout simplement en train de plier complètement le genou devant les communistes à ce stade.

Il y a quelques semaines, Antony Blinken a tenté d’affronter la délégation chinoise et s’est fait remettre le cul dans l’une des scènes les plus embarrassantes de l’histoire récente de la politique étrangère (voir La Chine possède absolument Antony Blinken et notre président ne peut pas monter les escaliers, et c’est Pas bien).

Ce matin, Blinken est apparu sur CNN pour prendre son bain de langue hebdomadaire. Dans le processus, il ne pouvait toujours pas se résoudre à dire que la Chine avait fait quelque chose de mal en ce qui concerne COVID (et une myriade d’autres problèmes, y compris le génocide).

Dana Bash a demandé à plusieurs reprises au secrétaire d’État si le PCC devait être puni pour avoir induit le monde en erreur sur Covid19. Blinken: «Nous devons être responsables du passé, mais je pense que nous devons nous concentrer sur la construction d’un système plus solide pour l’avenir.» Https://t.co/LCMtqYilS7 pic.twitter.com/RbvnO4XI4D – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 28 mars 2021

Ce type n’a rien appris de la fessée qu’il a subie en Alaska. Les Chicoms ne respectent pas ce genre de faiblesse. Ils ne se soucient pas de votre éloquence ou de votre progressivité. Au contraire, ils respectent la force, qu’elle soit rhétorique, politique ou militaire. Blinken continue d’essayer de suivre une ligne par laquelle il refuse d’appeler réellement la Chine pour rendre des comptes tout en affirmant qu’il va leur demander des comptes. Personne ne l’achète plus, et certainement pas les Chinois. Xi Jinping doit rire aux éclats à ce stade de la pathologie de l’administration Biden.

Ce serait le bon moment pour avoir une presse qui ne soit pas très biaisée et qui poserait des questions difficiles sur ce front. Pourquoi exactement Biden est-il si compromis en ce qui concerne la Chine? Condamner et tenir pour responsable une dictature qui a déclenché une pandémie mortelle dans le monde devrait être à peu près la chose la plus facile qu’une administration puisse faire. Au lieu de cela, Biden efface cela tout comme il efface la frontière.

Je suis honnêtement curieux de savoir ce que Biden ferait si la Chine se déchaînait davantage. Et s’ils bougeaient à Taiwan? Le président répondrait-il même ou enverrait-il Blinken là-bas pour nous dire que la Chine a juste des objectifs et une culture différente? Les transactions financières de la famille Biden avec la Chine devraient être sous le microscope dès maintenant. Quelque chose ne va pas dans tout ça.