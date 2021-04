L’administration de Biden ne définira pas le “ sexe ” comme biologique au début de la révision du titre IX ⋆ .

L’administration Biden a rejeté une pétition visant à définir le sexe en termes biologiques en examinant les politiques du titre IX de l’administration Trump sur les procédures sportives et d’inconduite sexuelle des femmes.

Le rejet est intervenu un jour après que le ministère de l’Éducation a annoncé qu’il sollicitait l’avis du public sur la mise en œuvre du décret du 8 mars du président Biden sur la discrimination sexuelle.

Le Front de libération des femmes (WoLF), un groupe féministe radical autoproclamé qui s’oppose aux politiques transgenres, s’est dit heureux que le département n’ait pas rejeté ses arguments juridiques d’emblée.

Le groupe cherche à rétablir l’analyse de l’administration Trump de la décision historique de la Cour suprême Bostock contre Clayton sur l’identité de genre et le droit du travail, l’une des nombreuses actions d’agence publiées peu de temps avant l’investiture de Biden.

D’autres groupes sont intervenus à la suite de l’avis du ministère du 6 avril. Stop aux environnements abusifs et violents, qui défend les droits des étudiants accusés à une procédure régulière, a lancé une campagne de pétition pour empêcher l’administration Biden de «restaurer les fameuses enquêtes et jugements Kangourou» de l’administration Obama.

L’Association nationale des administrateurs du personnel étudiant, un groupe qui représente les professionnels des affaires étudiantes, n’a cessé de promouvoir les directives du titre IX de l’administration Obama ces derniers jours – des années après que son successeur a abandonné les directives.

La NASPA met légalement en danger les collèges en leur disant de prendre des mesures contre les étudiants accusés qui enfreignent les règlements de l’administration Trump, a averti la Fondation pour les droits individuels dans l’éducation le 12 avril.

Le groupe des affaires étudiantes n’a pas répondu aux questions de Just the News et un porte-parole du FIRE a déclaré jeudi que la NASPA n’avait pas non plus répondu à son avertissement. Mais un examen des versions archivées montre que la page avec les instructions obsolètes avait été mise à jour quelques jours après l’avertissement de FIRE.

La “ construction de longue date ” du sexe par le ministère de l’Éducation signifie “ sexe biologique ”

WoLF a déposé sa pétition, qui comprend plus de 100 pages de correspondance d’agence et de notes juridiques, trois semaines après le premier jour du décret du président Biden contre la discrimination sur la base de l’identité de genre.

L’ordre a rapidement été perçu comme une attaque contre les sports féminins de la maternelle à la 12e année. L’auteur de «Irreversible Damage» Abigail Shrier, dont le livre met en garde contre «l’engouement pour les transgenres» chez les jeunes femmes, a déclaré que le nouveau président avait placé «un nouveau plafond de verre» sur les filles biologiques.

L’incapacité du ministère à publier des règlements reconnaissant «la réalité matérielle que les êtres humains sont une espèce sexuellement dimorphique», a écrit WoLF, éliminerait légalement la capacité des femmes à «exercer des droits critiques en vertu du titre IX et effacerait les progrès vers l’équité sexuelle dans l’éducation» depuis 1972, lorsque le titre IX est devenu loi.

Alors que la Cour suprême a souligné dans Bostock que la décision du titre VII ne s’appliquait pas au titre IX, selon l’avis, l’employé transgenre licencié pour s’être habillé en femme avait subi une discrimination fondée sur le sexe en tant qu’homme biologique.

Le groupe féministe radical a évoqué une note du 8 janvier du Bureau des droits civils du DOJ qui disait que Bostock renforçait la «construction de longue date» du sexe de l’agence dans le titre IX pour signifier «sexe biologique».

Sur la base «du texte et de la structure statutaires et réglementaires, des autorités contemporaines de la Cour suprême et de la pratique historique du Ministère», le sexe n’aurait «qu’une» signification en 1972, disait le mémo, citant l’opinion du juge Neil Gorsuch: «les distinctions biologiques entre l’homme et l’homme femelle.”

Les règles du département Titre IX sur les procédures d’inconduite sexuelle, finalisées au printemps dernier, stipulent également explicitement que la loi et les règlements de 1972 «présupposent le sexe comme une classification binaire». Par exemple, ils ont interdit les mesures d’habiletés physiques qui pourraient désavantager les filles en raison de «différences physiologiques» entre les sexes.

L’administration Trump a résolu une enquête sur une université lorsqu’elle a accepté de cesser de laisser les hommes biologiques concourir dans les sports féminins l’automne dernier, des mois après la décision Bostock. Ayant précédemment constaté qu’une ligue sportive scolaire du Connecticut avait violé le Titre IX avec une politique transgenre similaire, le département a déclaré à la ligue que la décision de la Cour suprême «ne modifie pas la norme juridique pertinente».

Le ministère de la Justice du président Biden a renversé ce point de vue de Bostock peu de temps avant que son ministère de l’Éducation n’annonce qu’il tiendrait une audience publique, non encore prévue, pour envisager des changements dans les politiques de l’administration Trump.

Dans une note adressée aux bureaux des droits civiques d’autres agences, la division des droits civiques du DOJ a déclaré que l’interdiction du titre IX de la discrimination «sur la base» du sexe était la même que celle du titre VII de la discrimination «en raison» du sexe. La Cour suprême a déclaré que cette formulation «à cause de» s’applique à la discrimination fondée sur l’identité de genre parce qu’elle implique «en partie» le sexe.

Suzanne Goldberg, qui a quitté l’Université de Columbia pour diriger le Bureau des droits civils du Département de l’éducation, a répondu à la pétition de WoLF le 6 avril.

«OCR rejette respectueusement votre demande», a-t-elle écrit, citant les décrets exécutifs de Biden et leur point de vue selon lequel le «raisonnement» de Bostock s’applique à d’autres lois qui interdisent la discrimination sexuelle, y compris le titre IX.

Goldberg, dont le mandat en tant que vice-présidente exécutive pour la vie universitaire à Columbia a été marquée par la controverse sur ses règles pour les procédures d’inconduite sexuelle, a déclaré que le département devait d’abord tenir une audience publique et terminer son examen, date à laquelle il «prévoit de publier un avis de proposition de réglementation. »

WoLF a qualifié de “surprenant et encourageant” que la réponse de deux pages n’essaie pas de rejeter ses arguments juridiques, “[n]malgré leur mauvaise compréhension de Bostock. Le groupe a déclaré qu’il «continuerait à plaider en faveur de ces réglementations de bon sens pendant le processus d’examen».

“ Rempli de références à des directives fédérales obsolètes ”

Une semaine avant que le département ne demande l’avis du public sur l’examen du titre IX, la NASPA, le groupe des professionnels des affaires étudiantes, a annoncé la dernière cohorte de collèges participant à son «Collectif Culture du respect» sur la lutte contre la violence sexuelle.

Le «plan directeur» qu’il utilise, cependant, est dépassé depuis des années, a déclaré lundi le FIRE.

La NASPA liée à la deuxième édition du plan, qui est datée de février 2017 – plusieurs mois avant que la secrétaire à l’Éducation de l’époque, Betsy DeVos, ait annulé les directives du titre IX de l’administration Obama et annoncé une réglementation pour élaborer des réglementations juridiquement contraignantes.

Le document est «plein de références à des directives fédérales déficientes et à des inexactitudes de la loi pertinente» sur les enquêtes et les jugements sur les allégations d’inconduite sexuelle, selon le FIRE. Il ne mentionne pas les nouveaux règlements du Titre IX, qui sont entrés en vigueur l’été dernier.

Au lieu de cela, la NASPA dit aux collèges d’utiliser les procédures requises ou recommandées par la lettre «Cher collègue» de 2011 et la lettre de suivi de 2014, qui n’étaient pas juridiquement contraignantes. Ils incluent l’obligation de juger les accusations selon la norme de faible «prépondérance de la preuve», une option permettant à un seul fonctionnaire d’enquêter et de statuer sur les allégations sans audience, et une option d’interdire complètement les appels.

«Les directives trompeuses et parfois carrément incorrectes de la NASPA exposent ces institutions au risque de violer la loi fédérale et mettent en péril les droits de leurs étudiants dans le processus», a déclaré FIRE.

La page du plan comprend désormais une clause de non-responsabilité qui ordonne aux collèges de consulter un document d’orientation que la NASPA a publié un mois avant l’entrée en vigueur des règles du Titre IX. Il les renvoie également à une enquête d’évaluation publiée en mars.

Le plan lui-même est en cours de révision et devrait être publié cet automne, indique l’avertissement. Une archive de la page du 12 avril montre que la NASPA faisait toujours la promotion des directives obsolètes, ce qui signifie qu’elle a mis à jour la page au cours des derniers jours. Il n’a pas annoncé la révision sur Twitter.