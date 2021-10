L’administration de J&K avertit le personnel migrant de retourner au travail ou de faire face à des mesures, les employés craignent une menace pour leur vie au milieu des attaques terroristes

Les employés qui avaient quitté la vallée en se sentant en danger après qu’un directeur d’école sikh et un enseignant hindou du Cachemire ont été tués la semaine dernière par des terroristes, ont déclaré que l’administration était « insensible ».

L’administration du Cachemire a demandé aux commissaires adjoints des 10 districts de s’assurer que les employés migrants n’aient pas à quitter la vallée et que « quiconque sera absent sera traité conformément aux règles de service », a rapporté The Indian Express.

Le rapport cite deux sous-commissaires disant qu’ils attendront un ordre du gouvernement avant d’agir. À la suite du meurtre d’un directeur d’école sikh et d’un enseignant hindou du Cachemire par des terroristes la semaine dernière, plusieurs employés se sentant en danger ont quitté la vallée, affirmant que l’administration était « insensible ».

Même ceux qui sont retournés à Jammu restent prudents quant à la reprise du travail. Un employé du gouvernement, qui était rentré à Srinagar en 2015 avec un emploi au département de l’éducation J&K dans le cadre du programme du Premier ministre et était retourné à Jammu la semaine dernière, a déclaré que la plupart d’entre eux étaient des enseignants et donnaient des cours en ligne pour les étudiants.

« Les employés sont venus à Jammu craignant que leur vie ne soit menacée. Au lieu d’apaiser leurs craintes, d’assurer la sécurité et de prendre les dispositions nécessaires, l’administration les menace d’agir conformément aux règles de service », a déclaré un employé qui est revenu à Valley en 2015.

Un autre employé, qui a obtenu un emploi dans le cadre du programme du Premier ministre, a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la façon dont les employés, vivant dans des logements loués dans certaines parties du Sud-Cachemire, bénéficieraient de la sécurité.

Les hauts responsables de la sécurité de tous les districts ont tenu une réunion samedi pour discuter de la révision des dispositions en matière de sécurité et identifier les logements gouvernementaux pour les « personnes protégées ».

« Le président (commissaire divisionnaire, Cachemire) a ordonné à tous les commissaires adjoints et SSP (surintendant principal de la police) d’assurer une réunion individuelle avec les représentants / dirigeants de tous les partis politiques dans les 2-3 jours pour le redressement de leurs appréhensions concernant la sécurité, l’hébergement, etc. et prendre en compte leurs véritables demandes », indique le procès-verbal de la réunion publié mardi.

Le commissaire divisionnaire a également ordonné que les populations minoritaires non migrantes – ouvriers, ouvriers qualifiés, etc. – dans les districts soient identifiées et que des mesures de sécurité adéquates soient mises en place pour elles ainsi que des interactions régulières.

