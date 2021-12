L’administration de Joe Biden va relancer le programme frontalier controversé de Donald Trump | Politique | Nouvelles

Ce système signifiera que les demandeurs d’asile devront attendre au Mexique pour les audiences d’immigration aux États-Unis. Le président a mis fin aux protocoles de protection des migrants (MPP) de M. Trump après leur inauguration en janvier.

Mais à la suite d’une décision du juge fédéral, Joe Biden est contraint de réintroduire les mesures en raison du non-respect de la procédure appropriée.

Donald Trump s’est récemment entretenu avec Nigel Farage dans une interview révélatrice pour la première fois avec la presse étrangère depuis plus d’un an.

L’interview a eu lieu sur GB News et a donné un aperçu fascinant de la vie actuelle de l’ancien président – ​​et de ses opinions sur divers sujets à travers le monde.

L’homme de 75 ans a visé Joe Biden pour avoir enlevé un buste de Winston Churchill à la Maison Blanche.

M. Trump a déclaré à l’ancien chef du Brexit Party : « Pourquoi feriez-vous cela avec Winston Churchill et vous essayez de vous entendre avec votre pays ?

« C’est un tel signe, mais un signe si important,

« Non, je l’ai récupéré pendant tout mon temps.

« C’était là. J’ai regardé, il était très beau. »

Donald a également ridiculisé les États-Unis pour leur décision de retirer des troupes d’Afghanistan – une décision qui s’est principalement retournée contre lui dans le pays.

Il a déclaré à Nigel Farage : « Si vous regardez ce qui se passe et l’Afghanistan avec le retrait, qui a été, je pense, le moment le plus embarrassant de l’histoire de notre pays et vous regardez nos frontières, ce qui se passe avec nos frontières.

«Il a fait un travail absolument terrible pour le sortir et amener les gens à le prendre.

« Je veux dire que les gens ne veulent tout simplement pas le prendre et les vaccins l’ont été, je dois être très fier des vaccins.

« Nous l’avons fait en moins de neuf mois.

« Les gens ont dit que cela prendrait cinq à 12 ans et que cela ne fonctionnerait probablement pas. »

Il a poursuivi: « Ils fonctionnent incroyablement bien.

« Certaines personnes ne veulent pas les prendre et c’est leur liberté et c’est ce que nous devons faire.

« Mais les gens ne veulent pas les prendre parce qu’ils ne font pas confiance à Biden, et ils ne font pas confiance à l’administration.

« Nous n’avions rien de tout cela, tout le monde se battait pour les prendre, et nous nous en sortions très bien. »