L’administration de Whitmer annule la règle COVID qu’elle a enfreinte quelques jours plus tôt ⋆ .

L’administration du gouverneur démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a annulé la règle que Whitmer avait enfreinte au cours du week-end.

Whitmer s’est excusée dimanche après que des photos publiées au cours du week-end la montraient en train de dîner avec au moins une douzaine d’autres personnes au Landshark Bar & Grill à East Lansing, Michigan. Breitbart News a annoncé la nouvelle pour la première fois dimanche.

L’ordre du 15 mai du Michigan exigeait auparavant que six personnes maximum ne puissent être assises à la même table, et le gouverneur a fait face à de vives critiques tout au long de la pandémie pour des restrictions strictes en matière de COVID qui ont contraint de nombreux restaurants et entreprises du Michigan à fermer leurs portes.

Lundi, l’administration de Whitmer a abrogé la règle limitant les restaurants à six personnes maximum à une table, selon l’Associated Press, à compter du 1er juin. signifierait.

Whitmer n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

«Parce que nous étions tous vaccinés, nous ne nous sommes pas arrêtés pour y penser», a-t-elle poursuivi. «Rétrospectivement, j’aurais dû y réfléchir. Je suis humain. J’ai fait une erreur et je m’excuse.

Le gouverneur était complètement vacciné le 29 avril, a rapporté le Detroit News.

