L’administration des chemins de fer de Taiwan ajoute la prise en charge des achats de billets Apple Pay

L’Administration des chemins de fer de Taïwan (TRA) a annoncé qu’elle ajoutait la prise en charge d’Apple Pay à son application officielle pour iPhone, ce qui permet aux gens d’acheter des billets plus facilement et plus rapidement.

Annoncé via un communiqué de presse et rapporté pour la première fois par MacRumors, le TRA indique que le support Apple Pay sera mis en ligne demain, le 7 septembre. L’ajout du support Apple Pay est conçu pour faciliter le paiement des billets, éliminant ainsi le besoin d’entrer. les détails de la carte complètement.

Par traduction automatique :

Les passagers peuvent effectuer des paiements avec Apple Pay sur le “Taiwan Railway e-Subscribe” via leurs appareils mobiles. Après avoir passé la vérification, la procédure de paiement sera terminée, économisant le temps et les étapes de saisie d’un numéro de carte de crédit.

La TRA a également annoncé un nouveau système de points qui permettra aux voyageurs d’économiser jusqu’à 30 % sur un billet de train en fonction du nombre de points qu’ils accumulent. Dépenser 50 yuans rapporte aux voyageurs un point et deux points peuvent être échangés contre une remise, a confirmé la société dans le même communiqué de presse.