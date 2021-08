L’administration Feckless Biden refuse de garantir la sécurité des Américains en Afghanistan 10z viral

par Stacey Lennox, PJ Media :

Dans un autre exemple de la retraite imprudente de l’administration Biden d’Afghanistan, les Américains bloqués dans le pays ne reçoivent aucune aide pour se rendre au point d’évacuation. CBS News rapporte qu’environ la moitié des Américains du pays figurant sur la liste du département d’État reçoivent des appels pour se rendre au point d’évacuation. Ils reçoivent des instructions sur la façon de se rendre à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. Cependant, les États-Unis n’aideront pas pour le transport.

CBS a appris d’un assistant du Congrès anonyme qu’il n’y a pas de partenaires dans le pays pour aider les Américains à se rendre en toute sécurité à Kaboul. L’assistant a déclaré au média qu’il y avait entre 10 000 et 15 000 citoyens américains dans le pays. Ce groupe comprend les entrepreneurs et autres personnels non militaires qui ne sont pas situés dans la capitale. Il y a aussi des dizaines de milliers d’Afghans avec des visas d’immigrant spéciaux (SIV) et des visas P2.

Les Américains en Afghanistan ont reçu un message explicite de l’administration qui disait :

Aux citoyens américains, Merci d’avoir enregistré votre demande d’évacuation d’Afghanistan. L’ambassade des États-Unis en Afghanistan a confirmé qu’un nombre indéfini de vols fournis par le gouvernement américain commencera bientôt. Veuillez vous rendre à l’aéroport international Hamid Karzai à cette heure. VEUILLEZ NOTER QUE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS NE PEUT GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ PENDANT CE VOYAGE.

L’attachée de presse Jen Psaki a renforcé ce message. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un effort « au jour le jour » lorsqu’un journaliste a posé des questions sur l’évacuation des Américains d’Afghanistan après le 31 août. Elle a déclaré que l’objectif était d’obtenir « autant de citoyens américains, autant de candidats au SIV et autant de membres de sont éligibles pour être évacués vers l’aéroport et en avion.

L’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, ne peut garantir que tous les Américains seront évacués d’Afghanistan pic.twitter.com/0XKueyBXCg – Recherche RNC (@RNCResearch) 17 août 2021

Plus tôt, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avait également refusé de répondre si les troupes américaines resteraient en Afghanistan après le 31 août si des citoyens américains étaient toujours dans le pays. Sullivan a également déclaré que les talibans ont informé les États-Unis qu’ils assureront le passage sûr des civils à l’aéroport et qu’il pense qu’ils le feront. Le 31 août est la date officielle de retrait.

L’administration a signalé avoir évacué 700 personnes au cours des dernières 24 heures. Éliminer les dizaines de milliers de personnes qui attendent à ce rythme prendrait des semaines. Ils prévoient d’augmenter ce montant de 5 000 à 9 000 par jour, mais n’ont fourni aucun plan spécifique pour y parvenir dans le chaos actuel.

