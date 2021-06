L’administration fiscale australienne demande aux investisseurs en cryptographie de suivre les règles

Comparer

Vendredi dernier, l’Australian Tax Office (ATO) a envoyé un message à tous les détenteurs de devises numériques ou investisseurs pour démystifier l’idée que leurs transactions sont anonymes, leur donnant ainsi la possibilité d’éviter de payer leurs impôts.

Selon une chaîne d’information locale, news.com.au, l’ATO a qualifié d'”alarmant” le fait que plus de 600 000 investisseurs crypto n’ont pas déclaré leurs actifs pour les paiements d’impôt correspondants.

Tim Loh, le commissaire adjoint de l’ATO, a déclaré que l’un des plus grands mythes est que les gens pensent que les crypto-monnaies sont une monnaie plutôt qu’un actif, c’est ainsi que l’ATO les classe. Le bureau des impôts a déclaré qu’il écrirait à 100 000 contribuables avec des pistes d’investisseurs cryptographiques pour examiner leurs déclarations de revenus précédentes. L’agence a également déclaré qu’elle prévoyait de demander à 300 000 autres contribuables de déclarer leurs gains ou pertes concernant les monnaies numériques.

L’incitation des détenteurs de crypto à payer leurs impôts n’est pas unique à l’Australie. Les États-Unis d’Amérique, la Norvège et le Royaume-Uni sont également à l’avant-garde des grandes campagnes fiscales cryptographiques. Cet impôt est souvent perçu comme un impôt sur les gains en capital, et un défi sous-jacent pour tout le monde est que les détenteurs ne déclarent généralement pas leurs détenteurs d’impôts.

L’ATO a révélé que les détenteurs ou les investisseurs de crypto-monnaie ne sont pas anonymes car ils collectent et corroborent les données des banques, des institutions financières et des plateformes de trading. Il connaît bien les personnes impliquées dans le trading de devises numériques.

«(Nous) remontons l’argent jusqu’au contribuable, et nous le faisons via l’ATO, qui a des profils de correspondance de données avec des échanges de crypto-monnaie, et ils nous donnent ces informations, et nous utilisons ces informations pour les comparer aux impôts des personnes. reviens », a-t-il déclaré à l’agence de presse. Ajoutant qu’« il n’y a pas de jeu de cache-cache, nous avons cette information et tout ce que nous demandons aux gens de faire est de suivre les règles. Nous savons que la plupart des Australiens suivent les règles. »

Loh a recommandé de conserver des registres précis des transactions et une déclaration de revenus appropriée comme le seul moyen d’éviter les pénalités prévues par la loi.

Source de l’image : Shutterstock