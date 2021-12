L’administration J&K signe un pacte d’investissement avec les hôpitaux Apollo

Reconnu pour son excellence clinique, Apollo est solidement implanté dans l’écosystème de la santé, fournissant des soins médicaux de haute qualité axés sur le patient.

Dans une autre étape importante pour stimuler les investissements nationaux au Jammu-et-Cachemire, le gouvernement du territoire de l’Union a signé mardi un pacte avec la société de soins de santé de renommée mondiale Apollo Hospitals pour établir un hôpital multi-spécialités à Jammu.

En présence du lieutenant-gouverneur de J&K Manoj Sinha, un protocole d’accord a été signé entre le secrétaire principal de J&K (Commerce et industrie) Ranjan Prakash Thakur et la vice-présidente exécutive d’Apollo Hospitals Enterprise Preetha Reddy.

S’exprimant à cette occasion, le lieutenant-gouverneur de J&K, Manoj Sinha, a déclaré que le protocole d’accord est une autre étape importante pour le territoire de l’Union.

« Nous nous sommes lancés dans un nouveau voyage de développement et de croissance socio-économique, qui portera le J&K UT à des niveaux jamais vus auparavant », a ajouté Sinha.

Avec un engagement et des investissements accrus de l’industrie, J&K va se renforcer dans les années à venir, a déclaré le lieutenant-gouverneur.

Sinha a ajouté qu’en fournissant les meilleurs établissements de santé, l’entreprise apportera également d’énormes opportunités d’emplois directs et indirects pour les habitants.

Le lieutenant-gouverneur a déclaré que J&K est le seul UT et État du pays à bénéficier d’une couverture d’assurance maladie universelle pouvant aller jusqu’à Rs 5 lakh par famille. « Nous avons également un budget important pour le secteur de la santé. » D’autres projets de soins de santé et protocoles d’accord sont en préparation pour garantir les meilleurs soins de santé à la portée de chaque citoyen de l’UT, a déclaré le lieutenant-gouverneur.

Dans la première phase, Apollo Hospitals mettra en place un hôpital de 250 lits dans la région. Reconnu pour son excellence clinique, Apollo est solidement implanté dans l’écosystème de la santé, fournissant des soins médicaux de haute qualité axés sur le patient.

Thakur a parlé des installations de santé à étendre aux habitants du territoire de l’Union par le biais du protocole d’accord.

Apollo’s Reddy a partagé la vision des hôpitaux Apollo pour établir les établissements de santé de pointe dans l’UT.

« Nous comprenons que le secteur de la santé crée de vastes opportunités d’emplois et ce projet générera également plus de 1 000 emplois directs », a-t-elle déclaré.

Reddy a ajouté que c’est la responsabilité qui a été collectivement énoncée pour s’acquitter.

« En dehors de cela, il deviendra également le centre de formation non seulement pour les médecins, mais aussi pour les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les techniciens et le personnel paramédical », a-t-elle ajouté.

Demain, lorsque J&K deviendra une plaque tournante du tourisme de santé, les personnes du reste du monde pourront également être soignées ici. « D’une certaine manière, ce projet nous aidera à guérir le monde », a déclaré Reddy.

Reddy a déclaré qu’elle s’était engagée à faire participer des spécialistes de divers secteurs de la santé. « Un personnel de santé qualifié est nécessaire pour s’occuper efficacement des personnes nécessitant des soins médicaux. » « Nous sommes heureux d’apporter à J&K un bon niveau de formation, d’apprentissage et de compétences dans le secteur de la santé. C’est une étape progressive. Nous remercions le lieutenant-gouverneur de nous avoir donné cette opportunité. Je crois que c’est un acte de foi géant, mais c’est un projet qui nous mettra sur la carte mondiale », a-t-elle ajouté.

