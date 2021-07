L’administration Trump a en fait lancé le processus d’ajout de la tête de Trump au mont Rushmore ⋆ 10z viral

in

Dans une révélation étonnante, le New York Times a rapporté que des collaborateurs de Trump à la Maison Blanche avaient contacté le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, en 2019 au sujet du processus nécessaire pour ajouter un autre président au mont Rushmore.

Un proche connaissant bien la situation s’est entretenu avec le Times et a déclaré que Noem avait salué Trump à son arrivée dans le Dakota du Sud pour les festivités du 4 juillet de cette année-là.

Noem a rencontré Trump avec une réplique de quatre pieds du célèbre mont Rushmore, mais cette réplique comprenait le visage du président Trump.

Noem a déjà parlé du “rêve” de Trump d’avoir son visage sur le mont Rushmore. Dans une interview avec Noem en 2018, elle et Trump ont parlé de la sculpture de l’ère Coolidge et elle a dit qu’elle pensait initialement que Trump plaisantait.

Noem a déclaré: «J’ai commencé à rire. Il ne riait pas, donc il était totalement sérieux. Elle a poursuivi : « Il a dit : ‘Kristi, viens par ici. Je lui ai serré la main, alors je lui ai serré la main et j’ai dit : ‘M. Président, vous devriez venir dans le Dakota du Sud un jour. Nous avons le mont Rushmore. Et il dit : ‘Savez-vous que c’est mon rêve d’avoir mon visage sur le mont Rushmore ?’ »

Lors d’un rassemblement électoral en 2017 à Youngstown, dans l’Ohio, Trump a également envisagé l’idée de s’ajouter aux visages de 60 pieds de haut des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt.

Bien que des militants et des chefs tribaux indigènes se soient prononcés contre le monument pour son histoire et son objectif, Trump a utilisé son discours du 4 juillet pour le défendre, affirmant qu’il « restera pour toujours un hommage éternel à nos ancêtres et à notre liberté ».

Trump a averti : « Alors que nous nous réunissons ici ce soir, il y a un danger croissant qui menace chaque bénédiction pour laquelle nos ancêtres se sont battus si durement. »

