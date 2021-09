L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, qualifie le changement climatique de “crise de notre génération”

Deanne Criswell, administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, a déclaré dimanche que le changement climatique était la “crise de notre génération” après que l’ouragan Ida a ravagé le pays et fait au moins 66 morts dans tout le pays.

Apparaissant sur “Fox News Sunday” avec Chris Wallace, Criswell a déclaré que la fréquence et l’intensité des événements météorologiques récents indiquent les “impacts du changement climatique” et que le gouvernement fédéral doit commencer à investir pour réduire les impacts de ces événements.

LE NOMBRE DE MORT DE L’OURAGAN IDA s’élève à AU MOINS 66 À L’ÉCHELLE NATIONALE ALORS QUE LES EFFORTS DE RÉTABLISSEMENT SE CONTINUENT

“Cette tempête en particulier, elle s’est intensifiée si rapidement (…) “Cette tempête et certains des autres événements météorologiques que nous avons vus s’intensifient très rapidement et laissent tomber une grande quantité de pluie et de tornades.”

“C’est la crise de notre génération, ces impacts que nous voyons du changement climatique, et nous devons agir maintenant pour essayer de nous protéger contre les risques futurs auxquels nous allons être confrontés”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que cela va être notre nouvelle normalité. Nous avons vu des événements météorologiques intenses en 2017. L’année dernière a été un nombre record d’ouragans et une saison record d’incendies de forêt. L’ONU venait de publier son rapport sur le climat et ils ont dit que c’était le crise climatique à laquelle nous sommes confrontés et elle ne fera que s’aggraver.”

Wallace a insisté sur la façon dont le changement climatique peut être responsable de tous les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris la chaleur record et le froid record, ainsi que la sécheresse et les inondations, ce qui semble être “contradictoire”.

“Vous savez, je ne sais pas comment le climat l’affecte spécifiquement”, a répondu Criswell. “Ce que je sais, c’est que nous assistons à des tempêtes plus fréquentes, des tempêtes plus intenses.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Criswell a félicité le président Biden pour avoir autorisé 5 milliards de dollars de « financement de la résilience » le mois dernier pour les États et les communautés locales afin d’améliorer la préparation aux catastrophes naturelles. Elle a également vanté le plan d’infrastructure bipartite d’un million de dollars, la première phase du plan d’infrastructure du président, qui, selon elle, aiderait à reconstruire les infrastructures pour mieux résister aux conditions météorologiques extrêmes.

“Je crois comprendre que certaines parties de ce plan vont également contribuer et ajouter des fonds supplémentaires aux efforts d’atténuation”, a-t-elle déclaré. “Mais l’autre partie de ce plan aide à renforcer notre infrastructure en général. Nous avons une très vieille infrastructure dans tout le pays et nous devons travailler à la reconstruire, la reconstruire plus solide afin qu’elle puisse être plus résistante aux menaces futures.”