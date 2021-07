L’admirable geste de remerciement de Gwyneth Paltrow avec son assistante

Dans son cas, la star hollywoodienne a voulu faire une agréable surprise à son assistant personnel Kevin Keating, avec qui il travaille depuis de nombreuses années, et n’a pas hésité à lui faire un cadeau aussi impressionnant que de « mettre à jour » complètement sa maison avec de l’aide. de ces experts des médias. Pas une seule pièce à l’intérieur de la maison n’a échappé aux mains habiles des frères Scott, qui ont laissé leur empreinte notamment dans la cuisine, le salon et la terrasse.

Pour justifier dûment ce geste généreux, la désormais femme d’affaires et fondatrice du cabinet ‘Goop’ a rapidement rendu hommage à sa “main droite”, l’une des rares personnes qui a été si “constante” dans sa vie et qui a été à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Gwyneth parle de Kevin comme d’un membre de plus de sa famille et d’une bouée de sauvetage à laquelle faire appel en cas de besoin.