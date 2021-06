L’admiration à long terme des tueurs pour Mark Knopfler

Lorsque Mark Knopfler a révélé en mai 2017 qu’il avait enregistré des parties de guitare pour le Wonderful Wonderful, le cinquième album studio des favoris du rock américain Les tueurs, cela a peut-être semblé une combinaison légèrement surprenante pour certains. Il a ajouté une apparition distinctive à la chanson de clôture de l’album, “Have All The Songs Been Written”. En fait, c’était une nouvelle preuve d’une admiration pour l’auteur-compositeur-interprète et maître guitariste britannique que le groupe de Las Vegas avait montré une décennie plus tôt.

Les Killers ont été l’ajout surprise au festival de Glastonbury 2017, où ils sont montés sur scène pour “Teenage Kicks” des Undertones. Ils ont inclus leur nouveau single “The Man” dans un set contenant des tubes tels que “Human” et “Mr. Le bon côté.” La nouvelle chanson fait partie du suivi de Battle Born de 2012. Le groupe a ensuite poursuivi sa tournée, qui comprenait un retour au Royaume-Uni pour jouer le spectacle Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park à Londres en juillet.

Les passionnés de rock britannique

Mais en 2007, lorsque les Killers étaient deux albums (Hot Fuss et Sam’s Town) dans une carrière extrêmement réussie et en tête des charts, Island Records a comblé le fossé entre les sorties en studio avec la compilation Sawdust. Cette collection de faces B, de remix et d’autres raretés contenait également les singles « Shadowplay » (une reprise de la chanson Joy Division que le groupe a interprétée en direct lors de la tournée de Sam’s Town) et « Tranquilise ». L’album est entré dans le Top 10 en Australie et au Royaume-Uni, atteignant également la 12e place au Royaume-Uni.

Sawdust a également présenté une interprétation de la chanson de Mel Tillis rendue célèbre par Kenny Rogers et la première édition, “Ruby, Don’t Take Your Love To Town”, enregistrée pour une session de la BBC en 2005. Mais son autre non-original était une chanson des sessions à Abbey Road à Londres, quand ils ont coupé une version du Détroit l’incontournable “Roméo & Juliette”, écrit bien sûr par Knopfler, et entendu pour la première fois le l’album du groupe britannique en 1980 Faire des films.

