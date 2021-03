L’admiration mutuelle entre Guardiola et Haaland pourrait conduire le joueur à Manchester

30 mars 2021 à 20:48 CEST

Daniel Guillen

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling HaalandCe serait l’une des grandes aspirations de Pep Guardiola pour son Manchester City, selon un rapport détaillé du journal norvégien VG. Le départ de Sergio Agüero aurait été le facteur déterminant de la directive citoyen faire face à l’incorporation de l’attaquant norvégien en priorité.

Les médias norvégiens ont contacté le journaliste Paul a soif, du Times Sport, qui estime que l’équipe de Pep Guardiola a un besoin urgent d’un chiffre pour remplacer le départ de Kun: « City a dressé une liste d’attaquants qui peuvent remplacer Sergio Agüero en tant que fer de lance. Haaland est en tête de cette liste. ».

Selon ESPN, Le Borussia Dortmund aurait évalué Haaland à un chiffre proche de 180 millions d’euros, quelque chose que le club britannique ne pouvait pas assumer dans la prochaine fenêtre de marché: « Ils devront peut-être attendre l’été 2022 pour le signer car c’est à ce moment-là que la clause de libération entrera en vigueur. Ils ne voudront guère payer une somme énorme cet été. ».

L’une des principales raisons pour lesquelles le Norvégien quitterait la Bundesliga pour rejoindre le projet de Manchester City, malgré les différences entre l’entraîneur catalan et le représentant du joueur, serait à cause de la figure de Pep Guardiola: « Guardiola est un grand fan de Haaland et a un CV brillant lorsqu’il s’agit de développer de jeunes joueurs. Il y a des raisons de croire que cela plaira à Haaland. ».

Haaland, à la recherche de Lewandowski

L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund et le Polonais du Bayern jouent dans l’un des duels les plus marquants du football européen. Entre les deux, ils ont marqué plus de buts que jusqu’à 19 équipes de Bundesliga cette saison: 21 et 35, respectivement. La récente blessure du Polonais, qui sera absent jusqu’à quatre semaines, a donné au Norvégien une petite chance de le traquer sur la table des buteurs.

Erling Haaland a marqué un but par match depuis son entrée dans le football allemand: 49 buts en 49 matchs. Sur ce parcours, le Norvégien inscrit 33 buts en 31 matches et fait partie des grands espoirs du Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions, où ils sont mesurés précisément contre Manchester City de Pep Guardiola.