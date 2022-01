L’admission de Biden à « aucune solution fédérale » à la pandémie n’est pas conforme aux mandats fédéraux sur les vaccins: Pirro

L’animatrice de « Justice with Judge Jeanine », Jeanine Pirro, a exposé samedi le manque de préparation et la soif de pouvoir fédéral de l’administration Biden.

JEANINE PIRRO : Vous vous souvenez peut-être des promesses de Joe lorsqu’il s’est présenté à la présidence. « Je vais arrêter le virus, pas l’économie, et nous pourrons marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. » Tu es sûr de ça, Joe ? Marcher et mâcher du chewing-gum en même temps ? Joe, avec tout le respect que je vous dois, vous avez montré très clairement que vous êtes à peine capable de marcher. Et vous n’avez certainement pas arrêté le virus, et encore moins un plan pour l’arrêter. Chers amis, l’ironie tragique de l’échec de Joe Biden à tenir sa promesse de campagne est que plus de personnes sont mortes de COVID au cours de sa première année que sous tout le mandat du président Trump. Même avec des vaccins au cours de la troisième année de l’épidémie sous Joe Biden, nous n’avons même pas assez de tests pour savoir si nous avons COVID ou l’une de ses variantes. En fait, ils ne passent même pas la commande à temps pour les tests parce qu’ils ne l’ont même pas vu venir.

…

Pendant ce temps, alors que Joe Biden critiquait sans relâche le président Trump pour sa gestion de la pandémie, Joe prétend maintenant qu’il n’y a tout simplement pas de solution fédérale. Eh bien, Joe, s’il n’y a pas de solution fédérale, pourquoi y a-t-il des mandats fédéraux sur les vaccins exigeant que les employés soient licenciés s’ils ne se conforment pas ? Ceci malgré une exemption médicale ou religieuse, et malgré le fait que les travailleurs de la santé mettent leur vie en danger en travaillant avec des patients alors qu’ils n’avaient pas de vaccin.

