L’admission déchirante de Kate Middleton à propos de Charlotte et George dévoilée | Royal | Nouvelles

La semaine dernière, le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en publiant une vidéo sur leurs comptes de réseaux sociaux. Représentant une image idyllique de la vie de famille, le clip hautement stylisé est mis sur le son de cordes de guitare douces et montre la famille royale avec leurs trois enfants, Prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et trois ans. – l’ancien prince Louis, marchant sur une plage, courant dans leur jardin et faisant griller des guimauves sur un feu ouvert. Des éclats de rire, des regards aimants, des vagues lointaines et un camée du chien de compagnie de Cambridge alimentent le récit.

Le couple a écrit dans un message à côté de la vidéo: “Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. W&C”

En raison de la pandémie de COVID-19, Kate et William ont en fait pu passer plus de temps avec leurs enfants.

Alors que les futurs reine et roi n’ont pas de travail 9-5, leur rôle les voit voyager à travers le pays pour des visites officielles.

On s’attend également à ce qu’ils effectuent des tournées royales à l’étranger.

En février de l’année dernière, Kate s’est entretenue avec Giovanna Fletcher pour discuter de la parentalité, du prince William, de George, de Charlotte et de Louis.

La duchesse de Cambridge a fait un aveu déchirant à propos de ses enfants, lors de l’épisode spécial du populaire podcast parental de Giovanna, “Happy Mum, Happy Baby”.

Tout comme les autres mamans, la duchesse a déclaré que laisser son trio à la maison était un “défi constant”, surtout quand elles lui demandaient pourquoi elle ne pouvait pas rester avec elles.

Lorsqu’on lui a demandé si elle ressentait de la culpabilité de maman, elle a répondu: “Oui, absolument – et quiconque ne le fait pas en tant que mère ment en fait.

«Oui, tout le temps. Même ce matin, en venant à la visite de la crèche ici, George et Charlotte se disaient ‘Maman, comment peux-tu ne pas nous déposer à l’école ce matin?’

“Alors oui – c’était un vrai poids sur mes épaules qu’en fait ce n’est pas totalement ma responsabilité de tout faire, parce que vous savez que nous avons tous de bons jours, de mauvais jours – et vous pouvez diluer cela avec d’autres qui ne sont pas ce jour-là en particulier en difficulté.

“Je pense que cela fait une telle différence pour votre enfant, en le gardant aussi constant et heureux que possible.”

Dans le chat, Kate a également parlé du moment où elle a tenu George pour la première fois.

Elle a dit: “Incroyable, incroyable.

“C’est extraordinaire comme je l’ai dit. Comment le corps humain peut-il faire ça? C’est absolument extraordinaire en fait. Et il était très gentil.

“Et aussi un peu soulagé qu’il soit un garçon heureux et en bonne santé.”

Elle a également donné une description réconfortante de la réaction de William à devenir papa.

Elle a ajouté: “En voyant, vous connaissez votre mari, William, et des choses comme ça. Voir la joie pure de son visage, c’était vraiment spécial.”