L’admission Frank du journaliste du NYT à propos du rapport de fuite du laboratoire de Wuhan justifie davantage Tom Cotton – RedState ⋆ .

Les journalistes ont parcouru la carte ces derniers jours en réponse aux critiques compréhensibles des républicains selon lesquelles le nouveau «respect» des médias pour la théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan est un peu trop pratique et égoïste.

Par exemple, le journaliste de l’AP, Jonathan Lemire, affirmait à tort au coanimateur de «Morning Joe» Willie Geist que l’ancien président Trump et les républicains «prennent un tour de victoire» sur la volte-face de la gauche / des médias sur la crédibilité de la théorie n’était rien de plus que « lui et ses alliés… pratiquant une histoire révisionniste.

Il y avait aussi les commentaires du correspondant d’ABC News, Jon Karl, dimanche, notant que de nombreuses personnes «ont maintenant un œuf sur le visage» pour avoir rejeté la théorie, et aussi admettre à travers les dents serrées que «certaines choses peuvent être vraies même si Donald Trump les a dites.

Les remarques les plus fascinantes, cependant, ont été les remarques du vérificateur de faits de WaPo, Glenn Kessler et du journaliste du NY Times, Maggie Haberman, suggérant en tant de mots que le MSM a traité la théorie avec tant de scepticisme l’année dernière, principalement parce que c’était le président Trump et d’autres républicains de premier plan qui faisaient l’argument. .

Dans le même ordre d’idées, un autre journaliste du New York Times a fait une interview dimanche et a eu une évaluation encore plus directe des reportages originaux des médias sur la théorie.

Dans un segment avec le moniteur du hall des résidents de CNN, Brian Stelter, sur les raisons pour lesquelles la théorie des fuites de laboratoire était soudainement traitée comme crédible, l’écrivain du NYT, David Leonhardt, a déclaré la partie calme à haute voix:

Et ce qui s’est passé, c’est qu’un groupe de personnes a commencé à affirmer qu’il s’était probablement échappé de ce laboratoire de Wuhan. Et certains d’entre eux étaient des scientifiques dont vous n’avez jamais entendu parler, nécessairement, et qui ont présenté de sérieux arguments. Mais certains d’entre eux étaient des politiciens conservateurs comme le sénateur Tom Cotton. Et après que Cotton ait commencé à le faire, Donald Trump, lorsqu’il était président, a commencé à le faire. Et je pense que les gens ont fait cette erreur. Je pense que beaucoup de gens de la gauche politique et beaucoup de gens dans les médias ont fait cette erreur. Ils ont dit, eh bien, si Tom Cotton dit quelque chose, cela ne peut pas être vrai, ou ils l’ont supposé. Et ce n’est pas juste.

Il n’y a pas de code intégrable pour la vidéo, mais il est visible ici pour toute personne intéressée à la regarder.

Leonhardt a en outre expliqué que bien que Cotton, à son avis, «traite parfois de la désinformation», cela ne signifie pas «que tout ce qu’il dit est faux. Et il semble que beaucoup de gens, y compris beaucoup de gens dans les médias, se soient précipités pour rejeter la théorie des fuites en laboratoire en raison de leur origine. “

Alors que la confession selon laquelle les médias traitaient la théorie comme venant directement de Wackoville parce que les républicains étaient ceux qui soulevaient la question était la bienvenue, ce qui m’a particulièrement frappé dans l’interview était la façon dont il a reconnu les républicains que la plupart des médias ne le feront pas.

Un républicain qui se trompe parfois n’est pas une excuse pour traiter tout ce qu’il dit comme suspect. Les démocrates se trompent aussi, mais les médias les traitent très différemment. La raison en est que la plupart des journalistes ont des préjugés politiques contre les républicains au départ, donc ils considèrent tout ce qu’ils disent comme faux et rendent compte de ces politiciens et personnalités publiques basés sur cet état d’esprit.

Si les médias pouvaient mettre ces préjugés de côté et commencer à rendre compte des politiciens dans une perspective neutre – en posant des questions, en faisant des recherches et en jugeant la validité des affirmations en fonction de ce qu’ils trouvent, ils pourraient regagner une certaine confiance. Mais il est peu probable que cela se produise, car comme CNN et d’autres médias nous l’ont montré, les reportages sensationnalistes axés sur l’agenda et la fidélité aux démocrates l’emportent (sans jeu de mots) sur le journalisme traditionnel et factuel à chaque fois.

