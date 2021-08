L’admission surprenante de Michael Gove au Brexit : « L’UE continuera d’avoir accès aux eaux britanniques » | Politique | Nouvelles

in

Bien que Downing Street ait appelé à un “compromis mutuel”, il semble que le Premier ministre Boris Johnson ait capitulé sur l’un des domaines les plus controversés des négociations commerciales sur le Brexit : les droits de pêche. Le Royaume-Uni voulait que tout accord de pêche soit séparé de l’accord commercial avec un accès négocié chaque année de la même manière que l’accord de la Norvège avec le bloc. La Norvège est un État côtier indépendant, avec les droits et les responsabilités en vertu du droit international associés à ce statut. Les stocks partagés avec l’UE sont gérés dans le cadre de négociations bilatérales annuelles. Chaque automne, ces pourparlers fixent les totaux admissibles de capture sur la base d’avis scientifiques.

Cela contraste fortement avec la position de l’industrie de la pêche britannique au sein de la politique commune de la pêche de l’UE – quelque chose que l’UE voulait maintenir à tout prix.

En fin de compte, le Royaume-Uni a accepté une nouvelle période de « prévisibilité » de cinq ans et demi pour les communautés de pêcheurs, le Royaume-Uni abandonnant la politique commune de la pêche (PCP).

Les quotas de stock pour les pêcheurs britanniques augmenteront sur une période de cinq ans, progressivement d’ici 2026.

Cela signifie que la Grande-Bretagne pêchera un peu plus de 66 pour cent des eaux britanniques, ce qui contraste fortement avec l’Islande, qui capture 90 pour cent de ses propres poissons.

Pendant la transition, les navires de pêche de l’UE auront toujours un accès complet au poisson dans les eaux britanniques et après cela, les négociations seront annuelles, tout comme celles entre l’Islande et le bloc.

Cependant, l’UE pourra riposter avec des tarifs si la Grande-Bretagne refuse de lui accorder l’accès, ce qui signifie que Londres ne contrôlera jamais pleinement ses eaux.

L’assouplissement de la Grande-Bretagne sur les droits de pêche n’était pas exactement une surprise.

En 2017, le ministre du Cabinet Office, Michael Gove, a déclaré à l’industrie danoise de la pêche que les bateaux des pays de l’UE auraient toujours pu opérer dans les eaux britanniques après le Brexit, car le Royaume-Uni n’a pas suffisamment de capacité pour capturer et transformer tout son poisson à lui seul.

Il aurait déclaré : « Les pêcheurs danois pourront toujours attraper de grandes quantités de poissons dans les eaux britanniques, même si la Grande-Bretagne quitte l’UE.

“La Grande-Bretagne n’a pas les bateaux de pêche ni les installations de production pour attraper tout le poisson dans les eaux britanniques.”

Les commentaires de M. Gove, racontés par les dirigeants danois de la pêche après leur rencontre avec le secrétaire à l’Environnement de l’époque, ont suscité des plaintes de la part des Lib Dems et du Scottish National Party selon lesquelles la position du gouvernement sur la question était confuse.

JUST IN: Sturgeon accusé d’avoir sapé l’indépendance avec un plan «embarrassant»

M. Gove a déclaré à plusieurs reprises que la Grande-Bretagne “reprenait le contrôle” de sa pêche en s’écartant de la politique commune de la pêche de l’UE, qui permet aux États membres de pêcher entre 12 et 200 milles marins au large des côtes britanniques.

Il avait également annoncé le retrait du Royaume-Uni de la convention de pêche de Londres, signée avant l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE, qui permet aux navires du Royaume-Uni, de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Irlande et des Pays-Bas de pêcher entre six et 12 milles marins de leurs côtes respectives. .

Mais le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que le plan avait toujours été de permettre à d’autres nations un certain accès aux eaux territoriales britanniques après le Brexit, et que l’étendue de cela pourrait désormais être décidée par le Royaume-Uni.

M. Gove a rencontré des représentants d’entreprises danoises de transformation du poisson et de l’industrie de la pêche du pays dans le Jutland en août 2017, a rapporté le journal Jyllands-Posten.

Lors de la réunion, M. Gove a déclaré aux Danois que le Royaume-Uni “n’a pas la capacité de capturer et de transformer tout le poisson dans les eaux britanniques” et que les bateaux des pays de l’UE seraient donc autorisés à continuer d’y accéder après le Brexit.

Niels Wichmann, président de l’Association des pêcheurs danois, a déclaré : « Les pêcheurs du Danemark et d’autres pays de l’UE continueront d’avoir accès aux eaux britanniques après le Brexit.

“C’est une annonce logique, mais c’est quand même très positif et un peu surprenant qu’elle arrive… si tôt dans le processus de négociation.”

M. Wichmann a ajouté que M. Gove n’avait pas précisé si les bateaux danois seraient en mesure de conserver les mêmes quotas ou de les voir réduits.

Esben Sverdrup-Jensen, chef de l’Association danoise des industries de la pêche, a déclaré à Jyllands-Posten que même si les quotas restaient incertains, il était positif que le Royaume-Uni « soit constructif et n’ait pas claqué la porte ».

A NE PAS MANQUER :

La brillante comparaison d’Ian Botham entre la BBC “réveillée” et l’UE [INSIGHT]

L’évaluation cinglante de Mark Rutte sur le Brexit en Grande-Bretagne dévoilée [REVEALED]

Les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient conclure des « mini-accords » avant l’ALE [EXCLUSIVE]

Le porte-parole des Lib Dems pour le Brexit, Tom Brake, a déclaré que les commentaires de M. Gove montraient que les promesses de la campagne Leave concernant la pêche n’étaient pas respectées.

Il a déclaré: “Michael Gove a choisi de mettre l’arrêt de la pêche de l’UE dans les eaux britanniques au centre de sa campagne pour quitter l’UE, mais il dit maintenant le contraire aux pêcheurs danois.”

Une porte-parole du Defra a déclaré que le problème était que le Royaume-Uni serait en mesure de contrôler quels navires étrangers pêchaient sur son territoire.

Elle a déclaré: “Quitter l’UE signifie que nous reprendrons le contrôle de nos eaux territoriales.

“Comme nous l’avons toujours dit, d’autres pays pourront accéder à nos eaux – mais pour la première fois en 50 ans, ce sera à nos conditions et sous notre contrôle.

“Nous allouerons des quotas sur la base de ce qui est scientifiquement durable, en veillant à ce que nous ayons un environnement marin sain et une industrie de la pêche rentable au Royaume-Uni.”