L’admission unanime de Robert Pérez au Temple de la renommée du baseball vénézuélien est-elle viable ?

Il est intéressant d’analyser si l’aveu unanime de Robert Perez au Salle de la la célébrité du Base-ball Vénézuélien.

Je commencerais par demander aux journalistes et aux personnes en général qui ont la possibilité de voter, quelle serait la raison pour laquelle ils ne donneraient pas leur vote au « mur noir » ou au « propriétaire du jeu ».

Il a joué dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel avec les Lara Cardinals de la saison 1988-1989 à 2014-2015, en tant que voltigeur où il était l’un des joueurs de franchise de l’organisation et j’ose dire qu’il est peut-être le plus important de son histoire.

C’est-à-dire qu’il a vu l’action en 27 saisons, où il a laissé les records suivants :

JJ : 1301

PA : 4990

AB: 4871

R: 625

H : 1372

2B : 222

3B : 35

FC : 125

RBI : 739

AVE : 282.

Vraiment regarder jouer Robert Ce fut un grand privilège, car il a tout donné sur le terrain de jeu et a été une partie importante de l’ère la plus victorieuse de l’histoire des oiseaux rouges.

La chose étonnante à propos Perez Ce n’est pas comme ça qu’il a joué seulement dans les huitièmes de finale, mais qu’il a joué comme un barbare en séries éliminatoires et que dire de la finale, son impact sur eux a été si grand que maintenant le prix MVP de l’événement décisif porte son nom.

Pour beaucoup, c’est le joueur le plus complet qui a joué dans le LVBP, puisqu’il était deuxième dans la surface historique dans le département des coups de circuit, ainsi que des coups sûrs derrière le 1505 Victor Davadillo.

Il a joué un total de 10 finales, 8 avec les Cardinaux et deux en renfort : Magellan et Caribes.

1989-1990 : Caracas contre Lara (perdue) 1990-1991 : Caracas contre Lara (gagnée) 1995-1996 : Magallanes contre Lara (perdue) 1997-1998 : Caracas contre Lara (gagnée) 1998-1999 : Caracas contre Lara (gagnée) 2000-2001 : Magallanes vs Lara (Gagnant) 2001-2002 : Magallanes vs Tigres (Gagnant) 2003-2004 : Caribes vs Tigres (Lost) 2007-2008 : Lara vs Tigres (Lost) 2012-2013 : Magallanes vs Lara (Lost) .

Revoyons la trajectoire de Robert Perez dans la LVBP, à travers la vidéo suivante :

Impossible d’oublier le jour des trois home runs qu’il a donnés contre Magellan ou l’inoubliable home run qui a offert Kelvin Escobar en renfort des Turcs lors de la finale 2001-2002.

Il a également pris son café dans les ligues majeures, avec des équipes comme les Blue Jays de Toronto, les Expos de Montréal, les Mariners de Seattle, les Brewers de Milwaukee et les Yankees de New York eux-mêmes.

Jusqu’à présent, aucune figure n’a fait l’unanimité pour le temple des immortels de la Baseball vénézuélien Et j’insiste, je ne trouve aucune raison pour qu’un électeur s’écarte des listes de vote Robert Pérez.