« L’ADN de Mehbooba Mufti est défectueux »: Anil Vij sur le tweet du chef du PDP sur la victoire du Pakistan à la Coupe du monde T20

Ces propos interviennent au milieu d’une bagarre qui a éclaté entre certains étudiants du Cachemire et ceux de l’Uttar Pradesh et du Bihar dans un collège du Pendjab après la victoire du Pakistan contre l’Inde.

S’adressant à Mehbooba Mufti pour ses propos sur la victoire du Pakistan contre l’Inde lors du match de la Coupe du monde T20, le ministre de l’Haryana, Anil Vij, a déclaré mardi que l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire « l’ADN est défectueux ».

« L’ADN de Mehbooba Mufti est défectueux, elle doit prouver à quel point elle est indienne », a déclaré Vij après que Mufti a remis en question l’indignation contre les Cachemiriens célébrant la victoire du Pakistan.

Lundi, Mufti a appelé les gens à remporter la victoire du Pakistan sur l’Inde dans un match de Coupe du monde T20 dans le bon esprit. « Pourquoi une telle colère contre les Cachemiriens pour avoir célébré la victoire de Pak ? Certains scandent même des slogans meurtriers – desh ke gadaaron ko goli maaro/appelant à tirer sur les traîtres. On n’a pas oublié combien ont célébré en distribuant des bonbons lorsque J&K a été démembré et dépouillé de son statut spécial », a-t-elle déclaré dans un tweet.

Ces remarques interviennent au milieu d’une bagarre qui a éclaté entre certains étudiants cachemiriens et ceux de l’Uttar Pradesh et du Bihar à l’Institut d’ingénierie et de technologie Bhai Gurdas dans le district de Sangrur au Pendjab dimanche soir. L’incident a eu lieu après que certains slogans aient été lancés après le match, selon la police.

