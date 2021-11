L’adolescent Allen Toussaint se fait passer pour Fats Domino

La mort en novembre 2015 de l’inégalable Allen Toussaint a été une grande perte pour l’héritage de la musique rythmique et blues, et aujourd’hui, nous nous souvenons de la première fois qu’il est apparu sur un disque – pour une autre figure de proue de la Nouvelle-Orléans décédée. C’était à l’âge de 19 ans en 1957, lorsqu’on a demandé à Allen de ressembler à la star dont c’était le disque et qu’il avait grandi en écoutant, Graisses Domino.

L’éducation musicale d’Allen en tant que jeune homme grandissant à la périphérie de la Nouvelle-Orléans a été grandement influencée par Domino et un autre fils préféré de Crescent City, le professeur Longhair. En 1957, alors que Toussaint commençait à faire son chemin en tant que musicien de studio, il joua du piano (non crédité, comme c’était presque toujours le cas à l’époque) sur la chanson de Domino « Je veux que tu saches. »

Dans une interview accordée à la NPR (Radio publique nationale) en 1988, Toussaint a rappelé les circonstances de la séance d’enregistrement. « [It] était populaire à cette époque pour jouer comme les autres », a-t-il déclaré. « Je n’avais pas encore établi qui j’étais vraiment, donc s’ils voulaient quelqu’un qui jouerait comme les autres, comme Ray Charles ou Fats Domino, ils pourraient très bien m’appeler et savoir qu’ils obtiendraient ce qu’ils cherchaient.

« Et Fats Domino était hors du pays, et Dave Bartholomew, qui était son producteur et auteur sur de nombreuses chansons, m’a appelé pour jouer comme lui, comme Fats Domino jouerait sur une chanson intitulée ‘I Want You To Know’ et une autre a appelé quelque chose à propos d’une petite écolière. Et je suis entré et j’ai joué, et c’était en quelque sorte une étape importante dans mes débuts… ça n’a jamais été secret au sein de la communauté musicale. Les gars autour savaient, et c’était plutôt amusant.

« I Want You To Know », avec la voix de Fats dûment ajoutée, est apparu comme le revers de son single « The Big Beat » à la fin de l’année, qui était la chanson titre d’un film avec William Reynolds. La face A est passée à la 26e place du palmarès pop américain, mais la popularité de Domino était alors telle que la face B est devenue à elle seule un hit du Top 40, atteignant la 32e place en 11 semaines.

