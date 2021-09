L’adolescent de Barcelone Gavi nommé dans la dernière équipe espagnole

Le milieu de terrain de Barcelone Gavi a été convoqué pour la première fois en équipe nationale d’Espagne après avoir impressionné les géants catalans au cours des premières semaines de la saison.

Luis Enrique a pris la décision surprise d’appeler le joueur de 17 ans dans son équipe pour la demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Italie le mercredi 6 octobre à Milan.

L’autre demi-finale verra la Belgique affronter la France à Turin, les vainqueurs devant se rencontrer en finale à San Siro le 10 octobre.

Gavi est inclus avec ses coéquipiers du Barça Pedri, Sergio Busquets et Eric Garcia.

Voici le reste de l’équipe de 23 joueurs de Luis Enrique pour le dernier carré de la Ligue des Nations.

Luis Enrique a évoqué sa décision de faire appel à Gavi lors d’une conférence de presse.

« Il m’a surpris, mais je le connais depuis l’équipe de jeunes du Barça et je n’ai aucun doute sur les performances qu’il pourra donner à l’avenir. Pour moi, le fait qu’il y ait des blessures signifie que je peux en voir d’autres. Avec ce calendrier, ces choses se produisent et ces opportunités se produisent. C’est un intérieur très Barça, avec et sans ballon, et il apporte beaucoup de choses.