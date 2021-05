L’adolescent de Chelsea Billy Gilmour nommé dans le groupe de 26 hommes de Steve Clarke aux côtés du capitaine Andy Robertson, de Che Adams et de Kieran Tierney

L’Écosse est le premier pays d’origine à révéler son équipe pour l’Euro 2020, le manager Steve Clarke faisant confiance à la jeunesse pour le tournoi de cet été.

L’adolescent de Chelsea, Billy Gilmour, 19 ans, a fait partie des trois joueurs non plafonnés pour faire partie de l’équipe de 26 joueurs, aux côtés de David Turnbull du Celtic, 21 ans, et de Nathan Patterson des Rangers, 19 ans.

Chelsea’a Billy Gilmour a remporté sa toute première convocation senior en Écosse pour l’Euro 2020

Che Adams a marqué neuf buts et cinq passes en 42 matchs pour Southampton cette saison, et un but en trois sélections pour l’Écosse

L’attaquant de Southampton, Che Adams, a également été nommé après avoir fait seulement trois apparitions pour l’Écosse depuis le changement d’allégeance d’Angleterre.

Et l’arrière latéral d’Arsenal, Keiran Tierney, est présent malgré les récentes craintes de blessures de l’ancienne star du Celtic.

Cependant, l’attaquant du Celtic Leigh Griffiths est déçu malgré son implication dans l’équipe écossaise récemment, tandis que les fans ont réagi avec colère après que Ryan Gauld, 25 ans, ait également été snobé malgré sa forme brillante au Portugal.

Le défenseur de Liverpool et capitaine écossais Andy Robertson mènera l’équipe pour son premier tournoi majeur en 23 ans, depuis 1998.

Les Écossais accueilleront la République tchèque et la Croatie à Hampden Park, de part et d’autre d’un voyage à Wembley pour affronter l’Auld Enemy England.

Le patron écossais Clarke avait jusqu’à présent résisté à l’envie de confier à Gilmour, 19 ans, un appel senior, mais l’as écossais des moins de 21 ans aura maintenant l’occasion de prouver qu’il peut faire sa marque sur la scène internationale.

Patterson est un autre talent adolescent très apprécié, son patron d’Ibrox, Steven Gerrard, affirmant même que le défenseur était l’un des espoirs les plus brillants du pays “à l’arrière droit”.

Avec seulement 16 apparitions avec les Rangers à son nom, on craignait qu’une interdiction de quatre matchs qu’il ait reçue pour avoir enfreint les règles de verrouillage plus tôt cette année le compterait, mais Clarke a décidé de pardonner et d’oublier cette indiscrétion.

L’as celtique Turnbull – récemment nommé jeune joueur de l’année de la PFA Ecosse – a également impressionné lors de sa première année à Parkhead.

Dans une saison d’obscurité et de désespoir pour les supporters des Hoops, l’ancien milieu de terrain de Motherwell a été celui qui a brillé, contribuant dix buts et huit passes décisives.

Steve Clarke a conduit l’Écosse à son premier tournoi majeur en 23 ans

Le coéquipier du club de Turnbull, James Forrest, revient dans le giron de l’équipe nationale après une année de blessure.

Ryan Fraser de Newcastle est également inclus malgré le fait que son patron des Magpies, Steve Bruce, admette que ce serait un pari pour lui de rejoindre l’équipe de Clarke sans avoir frappé un ballon depuis mars en raison d’une blessure à l’aine.

On s’attend à ce que David Marshall – dont l’arrêt vital du coup de pied de la qualification scellée de la Serbie Aleksandar Mitrovic – repart dans le but devant Craig Gordon et Jon McLaughlin.

Mais il y a une déception pour Liam Palmer, Leigh Griffiths, Lawrence Shankland et Andy Considine, qui ont tous été impliqués récemment.

Ryan Jack, Kenny McLean et Oli McBurnie avaient déjà été exclus pour cause de blessure.

Et il n’y a pas non plus de place pour Ryan Gauld malgré la forme impressionnante de l’attaquant de Farense au Portugal cette saison.

L’équipe d’Écosse Euro 2020:

Gardiens de but: Marshall, McLaughlin, Gordon

Défenseurs: O’Donnell, Cooper, Gallagher, Hanley, Hendry, McKenna, Patterson, Robertson, Taylor, Tierney

Milieux de terrain: McGregor, Christie, McGinn, Armstrong, Fleck, Gilmour, McTominay, Turnbull

Attaquants: Nisbet, Fraser, Forrest, Dykes, Adams