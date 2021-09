L’adolescent de Liverpool Harvey Elliott a offert un espoir de blessure par ses rivaux du Merseyside Everton après que le milieu de terrain Andre Gomes se soit remis d’un coup grave similaire à la jambe en seulement 86 jours

in

Harvey Elliott peut s’inspirer de la récupération remarquable d’Andre Gomes après que la starlette de Liverpool ait subi un problème similaire lors de la victoire 3-0 de son équipe sur Leeds United.

Le défenseur de Leeds Pascal Struijk a été expulsé pour le tacle sur Elliott, qui a laissé le jeune de Liverpool avec une cheville disloquée et une douleur intense, alors que les kinés se sont immédiatement précipités au secours du milieu de terrain.

Jurgen Klopp a confirmé que Harvey Elliott s’était “disloqué” la cheville

Alors que beaucoup prédisent qu’Elliott passera beaucoup de temps sur la touche, il pourrait se tourner vers Everton, son rival du Merseyside, pour obtenir des encouragements pendant sa convalescence.

Gomes était à la fin d’un défi de Heung-min Son lors du match nul 1-1 d’Everton contre Tottenham en novembre 2019, qui a laissé le milieu de terrain avec une fracture-luxation.

Le lendemain, Gomes a subi une intervention chirurgicale réussie et ses progrès au cours des mois suivants ont été remarquablement rapides.

Andre Gomes est tombé maladroitement après avoir été encrassé par Heung-min Son en 2019

Peu de gens s’attendaient à ce que l’international portugais revienne cette saison-là, avec un pronostic officiel compris entre six mois et un an.

Mais, à peine 86 jours après l’incident, Gomes était de retour à l’entraînement en équipe première.

À son retour, Gomes tenait à s’assurer que ses coéquipiers ne soient pas faciles avec lui – ce qu’Elliott voudra sans aucun doute garantir également à son retour.

“Ils étaient là pour moi, ils ont compris ce qui m’est arrivé”, a-t-il déclaré.

L’international portugais a repris l’entraînement dans environ trois mois

« Ils savaient que je venais d’une blessure traumatique, alors ils ont pensé : ‘Allons-y doucement avec lui’.

«Mais j’ai essayé de préciser que si je m’entraîne avec les garçons, c’est parce que je suis disponible et que je suis d’accord pour le faire.

«Je demandais donc aux joueurs d’être normaux, de ne pas être indulgents avec moi. Je devais me préparer pour la prochaine étape et la prochaine étape était la compétition.

«Je devais être prêt à être sur le terrain et être normal, alors commençons par le terrain d’entraînement. Les garçons ont compris et en fait, c’était assez facile.

Depuis la blessure, Gomes est resté un élément clé de l’équipe d’Everton

Gomes a chargé un vidéaste professionnel de documenter sa rééducation et, lors de l’un de ses “vlogs”, il a déclaré que croire en soi était le meilleur moyen de se remettre d’un revers aussi écoeurant.

« Les gens ont leurs propres problèmes, leurs propres problèmes », a-t-il ajouté. « Il y a des problèmes pires que moi.

« Le message que j’envoie est qu’une fois que vous voulez faire quelque chose, si vous y croyez vraiment et que vous vous poussez à le faire, vous pouvez le faire, au moins 95 % du temps.

Harvey Elliott est toujours prêt pour un avenir énorme à Liverpool

« Ce que je voulais faire, surtout avec la vidéo, c’était être un bon exemple pour les gens.

« Peu importe votre problème, votre travail, quoi que vous fassiez, ce que vous souffrez. Faites-vous croire que vous pouvez faire quelque chose. C’est mon message.

Liverpool n’a pas encore confirmé l’étendue complète de la blessure, mais l’adolescent s’est engagé à “tout donner” pour revenir à un joueur meilleur et plus fort.

“Je suis bien sûr absolument dévasté par ce qui s’est passé hier à Leeds, mais j’ai été totalement submergé par l’amour et le soutien que tout le monde du football m’a témoigné après la blessure”, a écrit Elliott sur Instagram.

“Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont contacté ou envoyé des messages à moi et à ma famille, cela signifie beaucoup pour nous. Un grand merci également à tout le monde à l’intérieur d’Elland Road pour l’accueil que vous m’avez réservé immédiatement après que cela s’est produit.

« Je suis maintenant pleinement concentré sur mon rétablissement et je donnerai tout pour ma rééducation pour être de retour dès que possible. »

