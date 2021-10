L’adolescent du Cachemire Tajamul Islam écrit l’histoire et remporte l’or au championnat du monde de kick boxing pour la deuxième fois

La jeune fille a également partagé son exploit dans une publication sur Twitter jeudi. (Photo : Twitter)

Championnat du monde de kick boxing : Dans un exploit historique, Tajamul Islam, 13 ans, a remporté la médaille d’or au Championnat du monde de kick boxing. C’est la deuxième fois que la fille du Cachemire réussit l’exploit. Le championnat a eu lieu au Caire en Egypte. Avant cela, elle avait remporté le titre en 2016. Habitante du district de Bandipora au Cachemire, Tajamul Islam pratique le kickboxing depuis l’âge de 6 ans. La jeune fille a également partagé son exploit dans une publication sur Twitter jeudi. Après sa victoire, le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha, l’a félicitée pour cet exploit.

Toutes nos félicitations à Tajamul Islam de Bandipora pour avoir écrit l’histoire au Caire en Égypte en remportant la médaille d’or au Championnat du monde de kickboxing 2021. Notre jeune champion de kickboxing a exceptionnellement bien réussi au fil des ans. pic.twitter.com/8dG5NCYKOq – Bureau de LG J&K (@OfficeOfLGJandK) 28 octobre 2021

Dans une publication sur Twitter, il a écrit qu’elle avait exceptionnellement bien réussi sur le terrain au cours des dernières années, et a ajouté que son parcours plein de « passion remarquable et de courage sans précédent » serait une inspiration pour de nombreux jeunes à travers le pays.

Après son exploit, les utilisateurs de Twitter sont intervenus pour féliciter la jeune championne.

Toutes mes félicitations à vous,

Tout le pays et notre district sont fiers de vous. Qu’Allah vous accorde plus de succès. – BILALAKHOON5 (@BILALAKHOON51) 29 octobre 2021

Nous sommes fiers de #tajamulislam . Continue, Jai Hind. – Jiten Rathod (@jrdrathod2004) 29 octobre 2021

Félicitations à Beta. Moment de fierté pour vous et nous tous en Inde. Souhaitons un avenir radieux à toutes nos filles. – Prasad Gokarankar (@PrasadGokarank1) 30 octobre 2021

Félicitations Tajamul bêta, que Dieu vous bénisse. Vous avez rendu le Jammu-et-Cachemire fier. Curieux de vous serrer la main, bénédictions. – Deepak (@Manhasdeepak83) 29 octobre 2021

Toutes nos félicitations. Vous pouvez être vraiment fiers de vous. Vous êtes un modèle pour beaucoup. Continue comme ça ???? – भसीन (@vj4782) 28 octobre 2021

