L’adolescent espagnol qui allait poser une bombe au siège de YouTube

« Vous avez moins d’un mois pour monétiser (payer) ou Les bureaux de Madrid vont BOOM. Vous êtes prévenu. » La menace et l’extorsion provenaient d’un appareil situé en Espagne vers le compte YouTube central sur Twitter, qui a notifié le Les autorités américaines, dont le FBI, comme l’a appris CASO ABIERTO, la chaîne d’enquête et d’événements des journaux Prensa Ibérica.

Les enquêteurs d’Interpol Washington ont jugé les menaces crédibles et ont ensuite envoyé une note d’information urgente à la police espagnole indiquant que « Cet individu représente une menace violente pour les installations Youtube « .

Kamikaze

En fait, ce ne serait pas la première fois que les installations de YouTube subiraient une attaque criminelle. Le 3 avril 2018, une femme nommée Nasim Aghdam Il est entré dans le siège de YouTube à San Bruno, en Californie, et a tiré sur trois personnes, qui ont été blessées. Plus tard, il s’est suicidé. La femme a accusé l’entreprise d’empêcher ses vidéos de gagner plus d’adeptes.

L’Unité centrale de lutte contre la cybercriminalité de la Police nationale a alors ouvert une enquête pour identifier le propriétaire et l’utilisateur du profil du réseau social Twitter.

Un pistolet

Avec ce précédent, les enquêteurs nord-américains ont pris très au sérieux les menaces en provenance d’Espagne. Plus quand dans d’autres messages ultérieurs le youtubeur en colère Il a insisté et annoncé que, s’il n’était pas payé ce qu’il prétendait, il irait en taxi et armé jusqu’au siège madrilène de YouTube, situé sur deux étages de l’immeuble Torre Picasso, dans le Paseo de la Castellana à Madrid.

À une autre occasion, il a même publié une image d’un pistolet pour donner de la crédibilité à ses messages. Des responsables espagnols de Google, la société propriétaire de YouTube, ont assisté à l’Unité centrale de lutte contre la cybercriminalité, à Madrid, de déclarer. Ce pourrait être un crime de menaces et peut-être un autre de désordre public, commis par quiconque prétend faussement qu’une situation dangereuse va se produire.

Chez ses parents

Peu de temps après, les enquêteurs espagnols ont localisé le responsable des menaces. Et ils ont été surpris. Il s’agissait de un adolescent catalan qu’il vivait avec ses parents à Barcelone. Une famille bourgeoise, un gamin sans antécédents. Le jeune homme s’est rendu avec son père à la préfecture de police de Madrid, où il a expliqué qu’il préférait témoigner devant le juge.

L’enquête policière a permis de découvrir le mobile des menaces. Le garçon Il avait une chaîne YouTube et n’était pas satisfait de l’argent qu’il recevait pour les adeptes qu’il avait eus. Depuis 2018, la société a resserré les conditions de paiement pour les créateurs de contenu en fonction des pages vues ou de la publicité qu’ils obtiennent. Certains youtubeurs célèbres aiment Le Rubius ils se sont alors plaints publiquement du changement des règles du jeu.

Le 11 juillet 2019, les policiers l’ont emmené comme enquêteur en présence de son père. Le garçon a été libéré accusé d’un crime de menaces et le parquet de la jeunesse de Barcelone s’est chargé de l’affaire. Enfin, l’affaire a été classée car elle n’était pas considérée comme imputable au jeune homme.