L’adolescent MA Joseph Fournier a été identifié comme victime de l’accident mortel d’un seul véhicule lundi à Boston

COMTÉ DE SUFFOLK, MA. (LE DÉCOMPTE) – Joseph Fournier, de Burlington, Massachusetts, a été identifiée comme la victime d’un accident de voiture mortel lundi matin dans le comté de Suffolk.

Fournier, 18 ans, a été tué dans un accident impliquant un seul véhicule près de Boston tôt lundi matin.

Selon certaines informations, Fournier conduisait une Honda Civic sur le Massachusetts Turnpike à Boston, lorsque, pour des raisons inconnues, le véhicule a traversé les lignes médianes et est sorti de la chaussée vers 1 h 45 lundi. Le véhicule est alors entré en contact avec une barrière Jersey.

Fournier a été déclaré mort sur les lieux d’un traumatisme contondant.

La cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.

