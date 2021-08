L’adolescente d’Aurangabad, Deeksha Shinde, prétend être sélectionnée pour une bourse de la NASA ; Arnaque à l’odeur des internautes : tout ce que vous devez savoir

Certains utilisateurs ont également tagué l’astrophysicien Jackie Faherty dont le nom figurait sur l’un des certificats partagés par Diksha Shinde.

Alors que de nombreux prodiges en Inde ont été sélectionnés par la NASA ou d’autres institutions mondiales prestigieuses pour la recherche ou la bourse, la prétention d’un adolescent de Pune d’être sélectionné par la NASA a laissé les internautes stupéfaits en sentant quelque chose de louche. Plusieurs organes de presse, dont Lokmat et ANI, ont rapporté que Diksha Shinde, une jeune fille de 14 ans originaire d’Aurangabad, avait été sélectionnée comme panéliste sur le prestigieux panel virtuel des bourses MSI de la NASA. Shinde a déclaré avoir écrit une théorie sur les trous noirs et Dieu qui a été acceptée par la NASA lors de sa troisième tentative.

À Lokmat, elle a affirmé qu’elle avait remporté un concours de recherche organisé par l’International Astronomical Search Collaboration et qu’elle avait découvert provisoirement « l’astéroïde de la ceinture principale ». Shinde a également affirmé qu’elle avait été sélectionnée pour un cours rémunéré de trois mois où elle recevait une allocation mensuelle de Rs 50 000. Maintenant, elle a prétendu avoir été sélectionnée en tant que panéliste pour le panel virtuel des bourses MSI 2021 où elle examinerait les propositions soumises par les chercheurs et serait rémunérée pour le poste de panéliste. L’agence de presse ANI a partagé quelques photos de son certificat qui aurait été délivré par la NASA.

Le certificat porte les signatures du PDG et président de la NASA James Bridenstine et du président du département James Frederick. Cependant, la NASA est actuellement dirigée par Bill Nelson qui occupe le poste d’administrateur – chef de la NASA. Il n’y a pas de poste tel que CE et président à la NASA. Certains internautes ont souligné que James Frederick Bridenstine était l’administrateur de la NASA entre 2013 et 2018 et ont déclaré que le nom avait été scindé en deux pour créer deux noms distincts.

Aurangabad, Maharashtra | Diksha Shinde, 14 ans, a été sélectionnée comme membre du panel virtuel des bourses MSI de la NASA ; réunions de groupe tenues du 12 au 16 juillet Elle dit qu’elle a écrit une théorie qui a été acceptée par la NASA après 3 tentatives, on lui a demandé d’écrire des articles pour leur site Web. pic.twitter.com/JElU0K37TA – ANI (@ANI) 19 août 2021

Ils ont également affirmé que les modèles de certificats de la NASA sont disponibles gratuitement sur le site Web Canva. Les internautes ont approfondi son profil LinkedIn où Diksha utilise Dr. comme préfixe de son nom.

Devinez, qui d’autre avait remporté la bourse Albert Einstein la plus convoitée ? Nul autre que notre bien-aimé Drone Prathap ???? Au cas où vous ne sauriez pas qui est Drone Prathap, lisez cet article https://t.co/MS4XwSrKeF pic.twitter.com/9htIS9X7ow – Zeeshan Mhaskar (@MhaskarChief) 20 août 2021

Les internautes ont également affirmé que le programme de bourses MSI s’adresse à ceux qui détiennent déjà un baccalauréat et souhaitent poursuivre leurs études aux États-Unis.

Plus important encore, le prétendu programme de bourses MSI s’adresse à ceux qui détiennent déjà un baccalauréat et souhaitent poursuivre leurs études aux États-Unis. https://t.co/xYJ8WW62Av& https://t.co/lT8ZA1HayA @smitaprakash pic.twitter.com/CttDEE1zX9 – Ananth Krishna Subhalakshmy (@Ananth_Krishna_) 19 août 2021

Certains utilisateurs ont également tagué l’astrophysicien Jackie Faherty dont le nom figurait sur l’un des certificats partagés par Diksha Shinde. Répondant aux tweets, Faherty a déclaré: «Je ne sais pas pourquoi mon nom a été lié à cela, mais quelqu’un a créé une arnaque en utilisant une fille de 14 ans en Inde et son rêve de devenir scientifique. Si Diksha a vraiment une passion pour l’astronomie, elle peut me contacter et je trouverai des voies légitimes pour sa passion.

Je ne sais pas pourquoi mon nom a été lié à cela, mais quelqu’un a créé une arnaque en utilisant une fille de 14 ans en Inde et son rêve de devenir scientifique. Si Diksha a vraiment une passion pour l’astronomie, elle peut me contacter et je trouverai des voies légitimes pour sa passion. https://t.co/VLmtwRBmsg – Jackie Faherty (@jfaherty) 20 août 2021

Elle a également nié diriger un tel service mentionné dans le certificat.

Je n’ai aucune idée de ce que c’est ou de quel département je suis censé être en charge. De plus, @AAS_Office ne pourrait jamais donner autant d’argent. – Jackie Faherty (@jfaherty) 20 août 2021

Cela a mis l’accent sur l’arnaque de Diksha au nom de la NASA. Réagissant aux anomalies mises en évidence par les internautes, le rédacteur en chef de l’ANI, Smita Prakash, a déclaré que l’agence examinait les allégations formulées.

