L’adoption de Bitcoin au Salvador a rencontré de petites protestations Crypto new media

De petits groupes de manifestants sont descendus dans la rue une semaine avant qu’El Salvador n’adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Selon Business Insider, les protestations contre la loi Bitcoin et le président Nayib Bukele sont de plus en plus courantes avant son entrée en vigueur le 7 septembre.

Les raisons pour lesquelles les manifestants s’opposent à l’adoption de Bitcoin vont de la simple opposition politique au président Bukele, aux préoccupations concernant la volatilité des prix lorsqu’elles sont libellées en dollars américains, aux malentendus au sujet de la nouvelle loi.

L’adoption de la loi sera révolutionnaire, et a le potentiel de soulager El Salvador de l’impression d’argent inlassable des États-Unis. À tout le moins, Bitcoin donnera aux Salvadoriens une autre option pour effectuer des transactions et stocker leur richesse, et peut-être plus important encore, Bitcoin offrira aux citoyens une nouvelle façon de recevoir des paiements et des envois de fonds sans commission.

Des sources médiatiques locales de San Salvador ont déclaré que les manifestants pensaient que Bitcoin constituerait une menace sérieuse pour l’économie du Salvador, a rapporté Business Insider. Un argument est que, tout comme le gouvernement salvadorien ne peut pas contrôler les États-Unis en dégradant leurs dollars, dont ils sont actuellement totalement dépendants, ils ne pourront pas non plus contrôler une économie Bitcoin.

Compte tenu de la mauvaise gestion et du vol perpétuels de l’argent et du temps des gens par le biais de monnaies fiduciaires émises et dégradées par tous les gouvernements, il convient de souligner qu’il est net positif pour la population d’El Salvador que le gouvernement ne puisse pas contrôler Bitcoin.

L’argument souvent cité selon lequel Bitcoin est volatil n’est valable que lorsque vous le comparez à un actif comme le dollar américain qui gonfle de façon chronique. Bitcoin lui-même a un plafond d’approvisionnement terminal.

L’autre argument pertinent contre l’adoption de Bitcoin au Salvador est qu’il favorise la corruption sous la forme de blanchiment d’argent et de transactions cachées, mais il s’agit d’une incompréhension totale du fonctionnement de Bitcoin. Chaque transaction sur le registre Bitcoin est accessible au public et traçable à tout moment, contrairement aux dollars américains.

Bien que les arguments contre l’adoption de Bitcoin au Salvador soient assez faibles, il reste à voir ce qui se passera. Le monde financier regardera l’expérience Bitcoin d’El Salvador dans les semaines qui suivront le 7 septembre. Les manifestants conserveront le droit de choisir si et dans quelle mesure ils utilisent Bitcoin.