L’adoption de Bitcoin fait rage alors que le guichet automatique Crypto frappe un pays d’Amérique centrale Crypto new media

L’adoption mondiale de Bitcoin s’accélère alors qu’un autre pays d’Amérique centrale voit l’arrivée de son tout premier guichet automatique cryptographique.

Selon ., la société locale TGU Consulting Group a installé la machine appelée “la Bitcoinera” dans une tour de bureaux à Tegucigalpa, la capitale du Honduras.

La machine permet aux utilisateurs d’acheter du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH) en utilisant le lempira, la monnaie officielle du Honduras. Les utilisateurs devront scanner leur identification officielle et saisir leurs données personnelles telles qu’un numéro de téléphone pour acheter les actifs cryptographiques.

Le directeur général de TGU, Juan Mayen, âgé de 28 ans, a déclaré qu’avant l’installation de la machine, les Honduriens n’avaient aucun moyen automatisé d’acheter des actifs numériques.

« Vous deviez le faire entre pairs, chercher quelqu’un qui … était prêt à le faire, vous rencontrer en personne et transporter une somme d’argent X, ce qui est très gênant et dangereux compte tenu de l’environnement au Honduras. »

Mayen dit également que de nombreux développeurs de logiciels honduriens reçoivent leurs salaires en crypto-monnaies, et note que les actifs numériques pourraient offrir un moyen rentable d’envoyer des envois de fonds.

L’arrivée de la Bitcoinera intervient dans un contexte de popularité croissante des crypto-monnaies dans la région. Le Salvador voisin est sur le point d’adopter officiellement Bitcoin comme monnaie légale dans les prochains jours. Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré que les citoyens adultes du pays recevront gratuitement 30 $ de Bitcoin après avoir créé leur compte sur l’application de crypto-monnaie du gouvernement.

