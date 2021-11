Actualités Bitcoin

L’adoption de Bitcoin par le Salvador ne pose aucun risque financier ou de marché important pour les banques : Fitch Ratings

AnTy12 novembre 2021

L’agence de notation a recommandé aux institutions financières de suivre des directives et des politiques réglementaires supplémentaires pour mettre des barrières à l’entrée pour participer au marché de la cryptographie.

L’agence américaine de notation de crédit Fitch Ratings a déclaré cette semaine que l’adoption du Bitcoin par le Salvador comme monnaie légale aux côtés de l’USD en septembre ne présente actuellement aucun risque financier ou de marché direct important pour ses banques.

En effet, aucun produit ou service proposé n’est libellé en BTC, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’exposition directe au bilan bancaire, a-t-il ajouté.

« L’adoption généralisée du BTC a été limitée par sa volatilité inhérente des prix, la faible inclusion financière du secteur bancaire national et le manque de large disponibilité d’Internet. »

Cela dépendrait de la réglementation si l’adoption de Bitcoin pouvait exposer les banques à des risques opérationnels, cyber et de blanchiment d’argent plus importants, a-t-il ajouté.

L’agence a en outre déclaré que bien que l’absence d’impôt sur les gains en capital Bitcoin dans le pays puisse attirer des entrées étrangères de BTC dans le pays, elle peut également augmenter les risques de blanchiment d’argent pour le système financier du pays.

En fait, les entreprises et les banques sont tenues d’accepter les paiements en BTC, qui sont convertis en USD au cours du processus de paiement. Cela a été « un développement économiquement positif pour le secteur du tourisme dans les zones rurales entourant San Salvador ».

« Cependant, la durabilité de la croissance et la demande future sont incertaines », a-t-il déclaré.

Dans son évaluation, Fitch Ratings a recommandé aux institutions financières du Salvador de suivre des directives et politiques réglementaires supplémentaires concernant la gestion des risques de blanchiment d’argent pour offrir des services de portefeuille numérique ou la convertibilité USD-BTC afin que des barrières à l’entrée pour participer au marché de la cryptographie puissent être créées.

Il a conclu que les dépôts de la clientèle privée sont restés stables dans le pays, à l’exception d’une légère baisse de 2,0% de mai 2021 à septembre 2021.

Bitcoin/USD BTCUSD

63 949,0963-$920,87-1,44 %

Volume 36,81 bVariation -920,87$Ouverture63 949,0963$Circulation 18,87 mMarket Capital 1,21 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.