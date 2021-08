L’adoption de BTC monte en flèche en Afghanistan plongé dans le chaos

Les citoyens afghans ont de plus en plus adopté les crypto-monnaies, encore plus après la prise de contrôle du pays par les talibans. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 21 août, donnant l’exemple de Farhan Hotak, un Afghan de 22 ans qui a eu recours à la cryptographie pour protéger une partie de sa richesse contre l’instabilité économique actuelle de son pays. Expliquant pourquoi il a décidé d’adopter les crypto-monnaies, Hotak a déclaré que l’Afghanistan manquait de plateformes de paiement comme PayPal et Venmo. En tant que tel, il a dû sortir des sentiers battus.

Selon le rapport, l’Afghanistan est fortement tributaire de l’argent liquide. Cela signifie que Hotak ne peut pas utiliser les fonds de votre portefeuille crypto pour répondre aux besoins quotidiens de votre famille. Néanmoins, il pense que la crypto offre un avenir prometteur dans son pays déchiré par la guerre, car il peut accéder à l’économie mondiale depuis l’Afghanistan et éviter l’inflation.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Un autre exemple est Musa Ramin, qui a investi une fraction de sa valeur nette dans la crypto. Selon lui, la crypto s’est avérée être une solution viable lors d’un voyage de Londres à Kaboul. Après avoir été piégé en Turquie pendant plus de six mois après une quarantaine obligatoire d’une semaine, il a converti ses fonds en lires. En raison de l’inflation, la valeur de sa lire a chuté d’environ 50 %, le laissant frustré.

Il a ensuite découvert le trading de crypto-monnaie, et bien que le voyage ait été difficile au début, il l’a compris et a depuis conservé une partie importante de sa fortune dans diverses crypto-monnaies. Ramin a souligné que l’Afghanistan subira le même sort que le Venezuela si un gouvernement n’est pas formé rapidement. Pour s’assurer qu’il reste en sécurité en cas d’un tel événement, Ramin cherche à étendre son investissement cryptographique pour qu’il représente jusqu’à 40% de sa valeur nette au cours de la prochaine année.

Croissance remarquable en un an

Outre Hotak et Ramin, d’autres Afghans ont manifesté un grand intérêt pour les crypto-monnaies. Selon Google Trends, les recherches sur le Web pour Bitcoin (BTC / USD) et crypto ont culminé juste avant l’acquisition de Kaboul. Cependant, cet outil mesure l’intérêt en fonction du nombre de recherches. En tant que telles, vos données ne sont pas fiables, car le nombre de recherches est inconnu.

Cependant, le Chainalysis 2021 Global Crypto Adoption Index montre que l’Afghanistan est devenu de plus en plus sensible à la cryptographie. L’Afghanistan serait classé 20e sur 154. En se concentrant sur le volume des échanges commerciaux P2P du pays, l’Afghanistan se hisse à la septième place. En comparaison, l’adoption de la cryptographie du pays en 2020 était si faible que Chainalysis l’a exclue de l’indice.

Ces données signifieraient que l’Afghanistan a enregistré la plus forte croissance de crypto en Asie au cours de l’année écoulée. De plus, l’adoption de crypto-monnaies dans le pays dirigé par les talibans a dépassé celle de tous les pays européens à l’exception de l’Ukraine.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent