L’adoption de Chivo et de Bitcoin au Salvador dans des faits et des statistiques époustouflants

Pourquoi n’avons-nous pas pensé à mesurer l’adoption de Chivo et Bitcoin de cette façon ? Cero preuves anecdotiques. Uniquement des faits, des chiffres et des rapports d’où que nous puissions les obtenir. Que savons-nous du nœud Lightning du portefeuille Chivo ? À part le portefeuille du gouvernement, quelles applications les Salvadoriens utilisent-ils ? Sont-ils contents d’eux ? L’investisseur et blogueur Kevin Rooke a un regard neuf sur l’adoption du Bitcoin au Salvador et nous sommes ici pour le résumer.

“Je voulais mieux comprendre comment de vraies personnes au Salvador interagissent avec Bitcoin, alors je suis parti à la recherche d’autres mesures de réussite.”

Cependant, étant donné que “le Lightning Network est privé par conception”, il est difficile de mesurer avec précision “les volumes de paiement et le flux de fonds entre divers portefeuilles et échanges”. Alors, qu’a fait Kevin Rooke ? Il a cherché partout ailleurs des données fiables sur l’adoption de Chivo et de Bitcoin. Explorons ce qu’il a trouvé.



Tableau des prix BTC du 24/09/2021 sur Exmo | Source : BTC/USD sur TradingView.com

L’écosystème Chivo se développe rapidement

Pour mesurer l’adoption du portefeuille Chivo, Rooke a utilisé les informations officielles fournies par le président Bukele. Pas idéal, mais pas rare non plus. Il est plus facile d’obtenir des statistiques sur le nœud Chivo Lightning car vous pouvez consulter toutes les informations publiques ici. Mais attendez, pourquoi le gouvernement salvadorien gère-t-il un nœud Lightning ?

« Comme tous les autres participants du réseau Lightning de Bitcoin, Chivo gère un nœud Lightning. Étant donné que Chivo est un portefeuille de garde, tous les paiements Lightning que les utilisateurs de Chivo envoient vers et depuis d’autres portefeuilles Lightning transféreront des liquidités vers et depuis le nœud de Chivo.

Grâce à ces sources, qu’est-ce que l’auteur a découvert sur l’écosystème Chivo ?

À l’heure actuelle, “le nœud de Chivo a 12,7 BTC de capacité publique”. Soit 1 269 941 898 sats. Le nœud Chivo “se classe au 83e rang des nœuds Lightning publics”. Au moment de la rédaction de cet article, il est connecté à 58 autres chaînes, mais ce nombre change quotidiennement. De retour à l’App Store iOS et au Google Play Store, le portefeuille Chivo reste en tête de la liste de popularité, “battant toutes les applications de médias sociaux les plus populaires comme WhatsApp, TikTok et Instagram”. Bien sûr, vous n’avez pas pensé à celui-ci : “En intégrant plus de 1,6 million d’utilisateurs en seulement deux semaines, Chivo est probablement l’application Lightning Network la plus populaire au monde aujourd’hui.”

Qu’en est-il des autres applications Bitcoin ? Sont-ils populaires au Salvador ?

D’accord, accordé. Le gouvernement du Salvador encourage le téléchargement de l’application de portefeuille Chivo avec 30 $. Cela doit déplacer l’aiguille. Cependant, en ce qui concerne toutes les autres applications Bitcoin, une telle incitation n’existe pas. Comment se comparent-ils aux autres applications financières ?

Cette infographie dit tout :



Les applications les plus populaires du Salvador pour septembre 2021 | Source : Kevin Rooke « Les Salvadoriens montrent déjà une forte préférence pour les applications Bitcoin par rapport aux applications bancaires et de transfert de fonds à l’échelle nationale », comme le montre le graphique. Pour le dire en chiffres, « 9 et 13 des 20 meilleures applications sur les magasins d’applications respectifs » sont des applications Bitcoin. Et Chivo est numéro un. “La plupart des banques et des processeurs de paiement du Salvador ont des notes d’utilisateur de 2 à 4 étoiles”, c’est le système bancaire traditionnel pour vous. D’autre part, “les applications liées au Bitcoin ont des notes d’utilisateur de 3 à 5 étoiles”. Même s’il est encore tôt, les faits sont les faits. Il convient de noter que l’application Chivo se situe à l’extrémité inférieure de ce spectre.

En plus de cela, Kevin Rooke a identifié une vérité qui pourrait être évidente pour certains, mais qui doit être dite :

« Les millions de Salvadoriens qui ont déjà été intégrés au Lightning Network ne sont pas des nerds de la Silicon Valley ou des passionnés de la technologie. Ce sont des gens ordinaires qui choisissent consciemment d’utiliser le Lightning Network, car cela leur permet d’économiser du temps et de l’argent.

Et ils n’ont pas à utiliser l’écosystème Chivo s’ils ne le souhaitent pas. C’est un fait.

