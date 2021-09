L’adoption de DeFi a fait de l’Europe la plus grande économie de la cryptographie

La région englobant l’Europe centrale, septentrionale et occidentale (CNWE) a enregistré le volume le plus élevé d’échanges de devises numériques, ce qui en fait le bloc de crypto-monnaie le plus actif. La société d’analyse de blockchain Chainalysis a révélé cette nouvelle aujourd’hui dans un rapport, notant que CNWE a reçu plus de 1 000 milliards de dollars (0,74 000 milliards de livres sterling) de crypto-monnaie au cours de la dernière année. Ce chiffre signifierait que la région représentait 25% de l’activité cryptographique mondiale entre juillet 2020 et juin 2021.

Selon le rapport, CNWE a accompli cet exploit après être devenu la deuxième plus grande économie de crypto l’année précédente. L’Asie de l’Est a pris la couronne à l’époque, mais une baisse constante due aux régulateurs, en particulier en Chine, la répression du secteur naissant a fait perdre la première place à la région au profit du CNWE. Selon Chainalysis, l’activité cryptographique en Asie de l’Est a chuté en juillet 2020, faisant du bloc la troisième plus grande économie cryptographique au monde après l’Amérique du Nord.

L’analyse de la chaîne a en outre révélé que le volume des transactions de CNWE avait considérablement augmenté pour la plupart des actifs numériques et des services connexes. En plus de l’adoption des crypto-monnaies, CNWE s’est positionné comme une plaque tournante internationale dans l’économie mondiale de la crypto. La région a envoyé au moins 25% des crypto-monnaies que les autres régions ont reçues. Par exemple, 34% des crypto-monnaies en Amérique du Nord reçues au cours des 12 mois provenaient de CNWE.

DeFi a représenté la majeure partie de cette croissance

Il y a eu également un afflux d’investisseurs institutionnels, qui se manifeste par des transactions dépassant 10 millions de dollars (7 387 150,00 £). Selon Chainalysis, les transactions cryptographiques institutionnelles sont passées de 1,4 milliard de dollars en juillet 2020 à 46,3 milliards de dollars en juin 2021. L’activité des investisseurs institutionnels à elle seule a contribué à plus de 50% de l’activité crypto à CNWE.

La société a en outre révélé que la majorité de ces fonds étaient allés aux protocoles DeFi. Cela est évident dans l’afflux important de fonds en Ethereum (ETH / USD) et en Ethereum enveloppé (wETH / USD), qui sont des devises couramment utilisées dans DeFi. Selon les données de Chainalysis, les grandes institutions ont investi plus de 60% de leurs fonds dans ETH et wETH. En comparaison, les investissements dans Bitcoin (BTC / USD), altcoins et stablecoins étaient inférieurs à 20%, les altcoins marquant le plus petit pourcentage.

Les protocoles DeFi représentent également trois à quatre des cinq principaux services au cours des 12 mois. Des protocoles comme UniSwap, Instadapp et dYdX apparaissent fréquemment dans le tableau Chainalysis des cinq principaux services qui ont reçu la crypto de CNWE. Les échanges centralisés les plus populaires sont Coinbase et Binance, selon le tableau.

Expliquant pourquoi les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers DeFi, le rapport visait les jeux d’argent. Grâce au jalonnement, les institutions peuvent prêter leurs crypto-monnaies aux protocoles DeFi, leur offrant ainsi de la liquidité. Les protocoles prêtent ensuite l’argent aux emprunteurs, permettant aux personnes intéressées de gagner des intérêts. Cette fonctionnalité permet aux parieurs de générer de l’argent sans vendre leurs crypto-monnaies.

