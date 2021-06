L’adoption de la BTC par le Salvador augmente les risques réglementaires, financiers et opérationnels des banques

Actualités Bitcoin

Agence de notation Fitch : l’adoption du Bitcoin par le Salvador augmente les risques réglementaires, financiers et opérationnels des banques

Alors qu’El Salvador est sur le point de faire officiellement du Bitcoin une monnaie légale le 7 septembre et se prépare à larguer 30 $ en BTC à tous ses citoyens adultes, l’agence de notation Fitch affirme que cette étape signifie que les banques sont confrontées à des risques plus élevés, notamment la violation des règles contre le blanchiment d’argent et le terrorisme. financement.

L’adoption du bitcoin “augmenterait les risques réglementaires, financiers et opérationnels des institutions financières, y compris le potentiel de violation des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”, a déclaré Fitch dans son rapport cette semaine.

Pour payer ses factures au Salvador 🇸🇻, Milton Cabrera dit qu’il devrait « passer une heure dans le bus, et encore deux heures à attendre pour effectuer le paiement » en file d’attente. Il les a payés instantanément, depuis son domicile, avec #Bitcoin pic.twitter.com/qT9EczZdnB – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 24 juin 2021

Selon Fitch, la possibilité d’utiliser le bitcoin pour toutes les obligations, y compris les prêts bancaires, pourrait canaliser le trafic de bitcoin à travers le pays d’Amérique centrale. Cela peut alors augmenter les risques que les produits d’activités illicites transitent par le système financier du pays.

Le manque de transparence de Bitcoin, a déclaré Fitch, pourrait encore augmenter l’augmentation du blanchiment d’argent.

L’agence de notation a ajouté que la réglementation doit être pleinement conforme aux normes mondiales fixées par le Groupe d’action financière (GAFI).

