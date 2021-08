L’adoption de la crypto a augmenté de 880% en 2021, selon Chainalysis Reports ⋆ Crypto nouveaux médias

Les économies émergentes mènent l’armée de la crypto dans sa quête pour devenir un phénomène mondial, et les petits pays dépassent déjà les pays développés dans leur part d’utilisation de la crypto-monnaie.

Selon Chainalysis, l’adoption mondiale de la cryptographie a augmenté de 880% au cours de la dernière année, principalement grâce à l’activité de trading P2P et à la nature de Bitcoin en tant que réserve de valeur libre de tout contrôle gouvernemental.

Indice mondial d’adoption de la cryptographie. Image : Analyse de la chaîne

Les petits pays sont plus conviviaux à la cryptographie

Le paysage mondial est très différent de l’année dernière. Selon le Global Crypto Adoption Index de cette année, le Vietnam, l’Inde et le Pakistan se classent parmi les pays ayant le taux d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé. L’année dernière, l’Inde et le Pakistan n’apparaissaient même pas sur la liste, et le Vietnam était classé numéro 10.

Indice mondial d’adoption de la cryptographie (2020 vs 2021). Image : Analyse de la chaîne

La Russie, l’Ukraine et le Venezuela – les leaders en 2020 – ont glissé dans le classement. L’Ukraine est tombée au n ° 4, le Venezuela est passé au n ° 7 et la Russie a quitté le Top 10 pour se classer au n ° 18 du classement mondial. La Chine a disparu du classement, ce qui semble logique compte tenu des récents coups durs contre l’industrie, et des progrès que le pays fait dans le développement de sa CBDC.

Chainlaysis explique que l’essor du commerce P2P dans les petits pays l’emportait proportionnellement sur l’intérêt des Chinois et des Américains, qui avaient tendance à réduire la valeur totale de leurs échanges :

Le volume des transactions P2P pour les États-Unis et la Chine a évolué à peu près en ligne avec le total mondial jusqu’à ce qu’ils commencent à diverger vers juin 2020. À ce stade, les États-Unis et la Chine voient leur volume de transactions P2P diminuer à mesure que le reste du monde se développe. Alors que les trois baissent considérablement à partir de mars 2021, les États-Unis et la Chine baissent davantage et restent inférieurs aux totaux mondiaux.

L’adoption de la crypto-monnaie est difficile à mesurer

Le trading P2P est le principal moteur des changements dans le classement Chainalysis. Cependant, la cause profonde de cet intérêt soudain pour le commerce BTC pourrait être la crise financière mondiale et la façon dont elle affecte les économies les plus déprimées.

Le rapport fait valoir qu’un nombre important de pays en tête du classement ont dû faire face à de fortes dévaluations et à des processus inflationnistes accélérés.

Pour contrer cela, la population a tendance à rechercher des actifs qui fonctionnent comme une réserve de valeur, et Bitcoin est le candidat idéal pour un bon nombre de personnes.

De nombreux marchés émergents sont confrontés à une dévaluation importante de la devise, poussant les résidents à acheter de la crypto-monnaie sur des plateformes P2P afin de préserver leur épargne. D’autres dans ces domaines utilisent la crypto-monnaie pour effectuer des transactions internationales, soit pour des envois de fonds individuels, soit pour des cas d’utilisation commerciale, tels que l’achat de marchandises à importer et à vendre.

Chainalysis est toujours à la recherche de moyens d’affiner ses statistiques. La méthodologie de cette année a changé, et ils ont arrêté de considérer le Nombre de dépôts par pays pondéré par le Nombre d’internautes.

La firme a également créé un indice d’adoption DeFi pour prendre en compte les échanges effectués via des plateformes décentralisées. Ce rapport sera disponible dans les semaines à venir.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.