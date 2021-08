L’adoption de la crypto au Nigéria continue d’augmenter malgré la répression du gouvernement. ⋆ Crypto nouveaux médias

L’adoption de la crypto-monnaie nigériane continue d’augmenter malgré la répression du gouvernement, le volume des échanges peer-to-peer (P2P) pour Bitcoin affichant sa deuxième semaine la plus forte jamais enregistrée le mois dernier. Selon les données de Google Trends, le Nigeria classe toujours le numéro par intérêt de recherche pour le mot-clé “Bitcoin” au moment de la rédaction de cet article. Selon Useful Tulips, le trading Bitcoin P2P libellé en naira nigérian a également augmenté régulièrement cette année, le Nigeria se classant derrière les États-Unis en tant que deuxième marché pour le trading BTC peer-to-peer.

L’Afrique subsaharienne apparaît comme la première région en termes de volume P2P.

L’adoption croissante de Bitcoin au Nigeria a aidé l’Afrique subsaharienne à devenir la première région en termes de volume P2P. La région a affiché un volume hebdomadaire de 18,8 millions de dollars en peer-to-peer, dépassant les 18 millions de dollars de l’Amérique du Nord la semaine dernière. Une confluence de crises politiques et économiques a stimulé l’adoption locale de la cryptographie, notamment la répression sociale, le contrôle des devises et l’inflation galopante. Depuis octobre, les tensions au Nigéria se sont intensifiées après que des manifestations publiques massives contre la brutalité policière et la tristement célèbre unité de police «Sars» ont balayé le pays.

Les militants sociaux se tournent vers la crypto au milieu des troubles politiques.

Au Nigeria, la répression gouvernementale a entraîné une répression économique avec des organisations sociales soutenant les manifestants avec de la nourriture et une aide médicale, trouvant rapidement leurs comptes bancaires gelés. Au milieu de la violence, les manifestants se sont de plus en plus tournés vers la crypto-monnaie afin de placer leur activité économique hors de portée du gouvernement. Une source anonyme affirmant représenter une organisation sociale dont les comptes bancaires ont été ciblés pendant la tourmente a déclaré au Guardian que leur groupe avait pu payer les salaires des membres avec la crypto malgré l’embargo financier. Les volumes P2P Bitcoin en augmentation constante au Nigeria suggèrent que la base d’utilisateurs cryptographiques croissante du pays a été en grande partie conduite dans la clandestinité dans le but d’accéder aux actifs cryptographiques en dehors de la compétence du gouvernement.