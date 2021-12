L’adoption de la crypto et de la blockchain va bien au-delà des marchés financiers

Les analystes pensent qu’une « vague de décentralisation » est à venir, grâce à la croissance exponentielle de l’adoption de la blockchain dans le monde. De nombreux secteurs, en particulier la finance, convergent pour adapter la technologie sous-jacente à la crypto-monnaie, également connue sous le nom de « blockchain ». Fait intéressant, les autorités fédérales sont confiantes quant à l’adoption de la blockchain, mais se méfient des crypto-monnaies en tant que classe d’investissement.

Alors que les actifs numériques sont devenus un phénomène mondial, ils ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes de surveillance mondiaux. Des régions comme la Chine et les États-Unis, dont plusieurs autres, adoptent une position ferme sur les crypto-monnaies. Ils ne considèrent pas les crypto-monnaies comme un instrument financier ou une opportunité d’investissement, mais les considèrent comme illégales et frauduleuses. Cependant, Commonwealth Bank (CBA.AX), l’une des principales banques de la rue principale d’Australie, a offert un point de vue très différent sur la situation actuelle.

Une enquête de l’ABC a révélé que l’engouement pour les actifs numériques atteint de nouveaux sommets. La plupart de leurs clients préfèrent accéder aux crypto-monnaies en tant que classe d’investissement et sont déjà impliqués dans le trading de crypto-monnaies via divers échanges. Après avoir évalué cela, la banque a décidé d’introduire le trading et les services de crypto-monnaie sur sa plate-forme. La banque estime que les crypto-monnaies sont une bonne opportunité d’investissement et est plus préoccupée par les risques de manquer des crypto-monnaies que par ceux associés à leur adoption.

Dans une déclaration à Bloomberg TV, le PDG de la Commonwealth Bank, Matt Comyn, a déclaré : « Nous voyons des risques à participer, mais nous voyons de plus grands risques à ne pas participer. Il est important d’admettre que nous n’avons pas de vue sur le prix des actifs eux-mêmes. Nous le voyons comme un actif très volatil et spéculatif, mais nous ne pensons pas que le secteur et la technologie vont disparaître de sitôt ». Il convient de noter que CBA est l’une des quatre plus grandes banques d’Australie. Bien que la décision de la banque puisse générer un énorme optimisme quant à l’affinité des crypto-monnaies parmi les 25,7 millions d’Australiens, elle créera également de nombreuses opportunités de revenus pour eux.

Malgré les restrictions réglementaires en cours, la crypto-monnaie est devenue un phénomène mondial

Le monde subit un changement important vers la prochaine étape de l’évolution d’Internet : le « Web 3.0 ». Le Web 3.0 vise la décentralisation, l’ouverture et la transparence. Par conséquent, les produits basés sur la blockchain – finance décentralisée (DeFi), applications décentralisées (DApps), jetons non fongibles (NFT), y compris d’autres, connaîtront une croissance rapide et seront massivement adoptés. Il convient de noter que Defi est déjà une industrie de 155 milliards de dollars et que des jeux comme Axie Infinity règnent sur le métavers.

Du secteur financier à Hollywood, le changement de préjugé mondial est si important que presque toutes les industries se dirigent vers la décentralisation. Ce sont quelques-uns des principaux projets qui ont conduit à l’adoption de la blockchain dans différentes industries.

Compte tenu du changement de préjugé mondial, l’industrie du voyage adopte la crypto-monnaie

Il n’y a pas si longtemps, réserver des billets de voyage était une expérience ennuyeuse. Il impliquait de nombreux intermédiaires et la monnaie de paiement n’était que fiat. Cependant, Travala.com s’efforce d’améliorer l’expérience client en perturbant le marché traditionnel du voyage. Il convient de noter que Travala est devenue une plate-forme de voyage de premier plan basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements dans plus de 50 devises virtuelles, y compris son jeton natif $ AVA.

Selon l’US Travel Association, l’industrie nationale du voyage a perdu plus de 492 milliards de dollars de revenus par rapport à 2019, « une baisse sans précédent de 42% ». Alors que l’industrie a subi une perte importante, Travala a fait état d’une « croissance explosive » au cours du troisième trimestre 2021, avec des bénéfices de plus d’un million de dollars chaque semaine. Le PDG Juan Otero a attribué cette croissance aux crypto-monnaies, notant : « Avec de plus en plus de personnes possédant des crypto-monnaies et de plus en plus d’entreprises les acceptant pour des choses du monde réel, le voyage est naturellement une expérience souhaitable pour utiliser les crypto-monnaies. »

En plus de cela, Travala propose plus de 3 000 000 de produits de voyage, y compris l’hébergement, les vols et les activités dans 90 124 destinations dans 230 pays à travers le monde. Bien que $ AVA, le jeton natif de la plate-forme, soit un bon investissement à long terme, il offre un programme de fidélité inégalé avec des récompenses en jetons à valeur réelle qui peuvent être économisés ou dépensés pour tous types de voyages.

Crypto.com récompense les titulaires de cartes de débit Visa

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs et 3 000 employés, Crypto.com est un autre acteur de premier plan dans la cryptosphère. L’échange de crypto-monnaie basé à Singapour a remporté les éloges des passionnés après avoir signé un contrat de 20 ans d’une valeur de 700 millions de dollars avec Anschutz Entertainment Group (AEG) pour acheter les droits de dénomination du Staples Center de Los Angeles. Le 16 novembre, lors de l’annonce de l’accord, $ CRO, le jeton natif de la plateforme, a progressé de 24% en 24 heures. Il convient de noter que la pièce est en hausse de 2500% depuis son lancement en novembre 2018 et se négocie à 0,738 $ au moment de la rédaction.

« Nous construisons une communauté pour l’avenir d’Internet : Web3. » Selon le site Web Crypto.com. La plate-forme cherche à porter l’adoption de la crypto-monnaie vers de nouveaux sommets. Conformément au motif et à la vague Web3, l’échange permet aux utilisateurs d’échanger des actifs numériques, de les stocker dans un compte en ligne et d’y accéder avec une carte de débit Visa Rewards. La plate-forme dispose également d’une aile NFT et de plusieurs autres produits en préparation.

La carte Visa Rewards permet aux titulaires de carte d’obtenir des remboursements sous forme de jetons CRO. Les récompenses CRO peuvent être échangées sur la plate-forme Crypto.com avec une autre devise crypto ou fiduciaire. Ces cartes de débit Visa sont une série de cartes. Chaque niveau de la carte dépend du montant que vous misez – plus la mise est élevée, plus le gain est élevé. Fait intéressant, la carte la plus élevée, Obsidian, prétend rapporter 8% de CRO sur la plupart des achats.

Brave Browser, le fils aîné de Web3.0

Le navigateur Brave est un autre projet qui perturbe le Web 2.0 et apporte des opportunités de revenus supplémentaires. Le navigateur intègre le Web 3.0, car il s’agit d’une version d’Internet décentralisée, interopérable, optimisée, sécurisée, transparente et basée sur l’innovation. Fini le temps où plusieurs publicités apparaissaient sur chaque site Web visité par un utilisateur, rendant son expérience en ligne misérable.

Avec Brave, un utilisateur peut choisir les publicités qu’il souhaite voir et recevoir un paiement pour son attention avec le jeton d’attention de base, $ BAT. Fait intéressant, ce navigateur rapide et axé sur la confidentialité récompense les utilisateurs pour la navigation. Selon l’équipe du navigateur, les utilisateurs participants peuvent gagner jusqu’à 100 $ de jetons BAT par an. Au prix actuel d’environ 1,46 $ par BAT, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 146 $ par an.

Étant unique en son genre, le navigateur Brave a gagné du terrain après sa création. Il compte plus de 40 millions d’utilisateurs actifs par mois et plus d’un million de créateurs de contenu. Récemment, le navigateur Brave a annoncé son partenariat avec Solana. La fusion vise à apporter les fonctions de portefeuille de la blockchain de Solana aux navigateurs de bureau et mobiles Web3 de Brave au cours du premier semestre 2022.

Le marché de la traçabilité alimentaire pourrait atteindre la barre des 9,75 milliards de dollars d’ici 2028

Alors que les problèmes de sécurité sanitaire des aliments deviennent graves pour de nombreux pays, la demande de systèmes de traçabilité alimentaire atteint de nouveaux sommets. Selon un récent rapport d’Emergen, le marché mondial de la traçabilité alimentaire a déjà atteint une capitalisation de 4,54 milliards de dollars en 2020, mais devrait atteindre 9,75 milliards de dollars d’ici 2028.

Lancé en 2016, TE-FOOD, l’écosystème de traçabilité des aliments de la ferme à l’assiette basé sur la blockchain, s’est avéré être une excellente solution contre des problèmes tels que la contrefaçon. Étant une solution complète, TE-FOOD fournit plusieurs composants pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Alors que le système garde une trace des articles et enregistre leurs données, il les stocke sur la blockchain pour un traitement ultérieur et une livraison aux consommateurs.

La blockchain de TE-Food (FoodChain) est une blockchain sous licence publique, ce qui permet aux participants de la chaîne d’approvisionnement et aux consommateurs de maintenir facilement des masternodes pour des informations de traçabilité décentralisées. En plus de cela, la société sert actuellement environ 6 000 clients commerciaux et mène 400 000 opérations commerciales par jour. L’équipe affirme également que les produits alimentaires suivis par TE-Food sont disponibles pour plus de 150 millions de consommateurs dans le monde.

Bistroo est le leader de l’industrie décentralisée de la vente à emporter

Selon le livre blanc de Bistroo, il prétend être un « facilitateur, jamais un dictateur » entre les restaurants et leurs clients. En termes simples, Bistro est devenu l’une des meilleures solutions décentralisées qui renouvellent le jeu pour l’industrie de la commande de plats et de plats à emporter en ligne. Il s’agit d’un marché de bout en bout où les utilisateurs peuvent commander de la nourriture dans des restaurants, des cafés et d’autres commerçants similaires à faible coût avec des crypto-monnaies comme mode de paiement non fiduciaire.

Contrairement à d’autres « chaînes d’approvisionnement alimentaire », Bistroo est une startup de vente à emporter qui encourage non seulement l’utilisation des crypto-monnaies, mais attire également les non-utilisateurs sur le marché des crypto-monnaies. A noter que Bistroo utilise son token blockchain, $ BIST, pour faciliter les paiements, obtenir des liquidités, créer des structures de prêt pour les entreprises, offrir $ BIST en récompense, et bien plus encore. Au moment de la rédaction, $ BIST se négocie à 0,157 $.

À l’instar du mécanisme de récompense du navigateur Brave, le jeton BIST sera utilisé comme récompense pour de nombreuses actions communautaires différentes, notamment : les clients partageant des données (permettant une publicité et une optimisation intelligentes). Fournir des notes et des avis (la transparence de la blockchain garantit qu’ils ne sont pas sponsorisés). Avantages affiliés et ambassadeurs (amener d’autres clients ou restaurants sur la plateforme).

Selon les analystes, un problème majeur avec les autres plateformes de vente à emporter est qu’elles facturent des frais élevés aux restaurants et recherchent des contrôles de dominance. Cependant, Bistroo permet aux restaurants de rejoindre rapidement le système, en proposant les éléments de menu et les prix qu’ils souhaitent. Il propose actuellement des frais de transaction bien inférieurs à ceux de la concurrence (5% contre> 13%) et promet de maintenir des frais bas pour les restaurants de ce secteur à faible marge.

Compte tenu des caractéristiques uniques de la plate-forme et de sa devise de favoriser l’adoption de la cryptographie, la plate-forme a connu une croissance incroyable aux Pays-Bas, son marché d’origine. De plus, étant témoin de la demande croissante de blockchain dans l’industrie alimentaire, Bistoo prévoit également de s’étendre en Belgique, en France, en Hongrie, en Croatie et, à terme, sur le marché mondial.

Le marché des crypto-monnaies a connu une croissance incroyable au fil des ans. Selon la société d’analyse de données blockchain Chainalysis, l’adoption mondiale de la crypto-monnaie a augmenté de plus de 2300% depuis le troisième trimestre de 2019 et de plus de 881% au cours de la dernière année. Les leaders mentionnés ci-dessus stimulent considérablement la croissance du marché de la cryptographie. En particulier, le secteur alimentaire qui n’a pas utilisé la blockchain depuis longtemps est en train de révolutionner et d’attirer de nouveaux utilisateurs avec l’aide de Bistoo.

Canva.com