L’adoption de la crypto risque de remplacer les monnaies nationales dans les économies en développement, prévient le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde le monde contre la «cryptoisation» ou les actifs cryptographiques remplaçant les monnaies nationales, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement avec une croissance de l’adoption de la cryptographie. Dans un récent blog appelant à une réglementation mondiale de la cryptographie complète, cohérente et coordonnée, IMG a noté les risques et les défis du système financier liés aux actifs cryptographiques. Par exemple, des évaluations étirées, des risques d’intégrité opérationnelle et financière liés aux échanges et aux portefeuilles d’actifs cryptographiques, à la protection des investisseurs, aux réserves inadéquates et à la divulgation inexacte de certaines pièces stables qui «défient les régulateurs et les entreprises».

« Dans les marchés émergents et les économies en développement, l’avènement de la cryptographie peut accélérer ce que nous avons appelé la « cryptoisation » – lorsque ces actifs remplacent la monnaie nationale et contournent les restrictions de change et les mesures de gestion du compte de capital », a déclaré le FMI dans le blog publié jeudi dernier. En ce qui concerne les valorisations étirées, le FMI a fait référence aux premières réactions à la variante Omicron qui incluaient une vente massive de crypto. Bitcoin avait chuté de plus de 20% par rapport au prix de près de 59 000 $ le 26 novembre lorsque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré Omicron une variante préoccupante à 46 700 $ mardi tôt le matin, selon les données de CoinMarketCap.

Suggérant un cadre mondial comprenant des normes de réglementation des actifs cryptographiques, le FMI a déclaré que les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques qui fournissent des fonctions critiques telles que le stockage, le transfert, le règlement et la conservation des réserves et des actifs devraient être agréés ou autorisés. En outre, les critères d’octroi de licences et d’autorisation devraient être clairement définis.

Le FMI a déclaré que les exigences devraient être adaptées aux principaux cas d’utilisation des actifs cryptographiques et des pièces stables. Par exemple, les services et produits d’investissement devraient avoir des exigences similaires à celles des courtiers et négociants en valeurs mobilières, supervisés par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières. Les services et produits de paiement devraient avoir des exigences similaires à celles des dépôts bancaires, supervisées par la banque centrale ou l’autorité de surveillance des paiements.

De la part des autorités, elles devraient fournir des exigences claires aux institutions financières réglementées concernant leur exposition et leur engagement vis-à-vis de la cryptographie. « Par exemple, les régulateurs appropriés des banques, des valeurs mobilières, des assurances et des retraites devraient stipuler les exigences de capital et de liquidité et les limites d’exposition à différents types de ces actifs, et exiger l’adéquation des investisseurs et des évaluations des risques », a déclaré le FMI.

Il est important de noter que, selon une enquête menée auprès de 42 experts en cryptographie dans le monde publiée en juillet de cette année par la plate-forme de finances personnelles basée au Royaume-Uni Finder, le bitcoin dépassera la finance mondiale d’ici 2050. Le FMI avait précédemment noté que les tentatives pour faire des actifs cryptographiques une monnaie nationale sont un » raccourci déconseillé ». L’avertissement était intervenu des semaines après que le Salvador eut annoncé l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale.

