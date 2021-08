L’adoption de la cryptographie bondit dans les économies émergentes et augmente de 880% au Vietnam: rapport d’analyse de chaîne

in

L’adoption de la crypto augmente dans les économies émergentes et augmente de 880% au Vietnam: Chainalysis

La crypto-monnaie a continué de croître à pas de géant alors que plusieurs actifs ont atteint des sommets historiques cette année. Cela a conduit à une augmentation de l’adoption. Bien que l’augmentation des prix stimulera certainement de nouvelles adoptions, les niveaux observés jusqu’à présent sont vraiment astronomiques.

Tout le monde aime la crypto au Vietnam

Plus tôt cette semaine, la plate-forme d’analyse blockchain Chainalysis a publié son indice d’adoption mondiale de la cryptographie 2021. Le rapport a montré les niveaux d’adoption dans différents pays du monde, et les chiffres reflétés cette année montrent que l’industrie s’oriente encore plus vers le courant dominant.

L’indice Chainalysis a rendu compte des niveaux d’adoption pour 154 pays du monde. L’analyse de la société était basée sur trois facteurs : la valeur de la crypto-monnaie de détail en chaîne transférée, la valeur de la crypto-monnaie en chaîne reçue et les volumes d’échanges sur les échanges peer-to-peer. Toutes les mesures ont été pondérées par la parité de pouvoir d’achat (PPA) du pays pour obtenir une vision meilleure et plus équilibrée de l’adoption dans le monde.

Comme l’indice l’a montré, l’adoption mondiale des crypto-monnaies a bondi de 880% au cours de la dernière année. Le Vietnam était le pays avec les niveaux les plus élevés d’adoption de la cryptographie, l’entreprise obtenant un score élevé dans toutes les mesures. L’Inde est arrivée loin derrière, mais le pays a obtenu un score exceptionnel sur les volumes d’échanges p2p. Le Pakistan était le troisième sur la liste, avec de solides performances dans tous les domaines également.

Les résultats reflètent ceux d’une étude récente de Finder, qui montre que le Vietnam est le premier marché mondial pour l’adoption de la crypto-monnaie. L’enquête de Finder a recueilli les résultats de 42 000 personnes dans 27 pays, montrant que le Vietnam avait les taux d’adoption de crypto les plus élevés avec 41%. L’Inde et l’Indonésie sont arrivées en deuxième position avec 30 % chacune.

Le rapport de Finder a expliqué que les économies émergentes sont particulièrement sujettes à l’adoption de la cryptographie en raison de leurs taux de transfert élevés. Beaucoup de ces pays ont des membres de la diaspora qui essaient d’envoyer de l’argent chez eux. Avec des contrôles de capitaux stricts et des réglementations sur les changes sur leurs marchés locaux, les crypto-monnaies offrent un moyen simple et efficace d’envoyer de l’argent en dollars.

Peer-to-Peer à la rescousse

Comme l’a montré le rapport de Chainalysis, l’ensemble du top 20 était composé d’économies émergentes. Des noms comme le Nigeria, le Kenya, la Colombie, le Togo et l’Argentine figuraient également dans les premiers classements.

Des pays comme le Nigeria et l’Inde sont particulièrement élevés sur la métrique des volumes d’échanges p2p car leurs pays n’ont pas spécialement de lois pro-crypto. Plus tôt cette année, la banque centrale du Nigéria a empêché les banques commerciales de tout le pays de gérer des sociétés ou des comptes de cryptographie. Cela a conduit les bourses locales comme Quidax, BuyCoins et plus encore à passer immédiatement au p2p afin de permettre aux clients de poursuivre leurs transactions.

En Inde, la Reserve Bank a caressé à plusieurs reprises l’idée d’interdire complètement la cryptographie, même si elle envisage de créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Même après l’annulation de la décision de la Banque de réserve contre les banques desservant les sociétés de cryptographie, les banques ont hésité à adopter la crypto. Ainsi, les échanges ont dû utiliser le p2p comme solution de contournement.

