Commerce et investissement

L’adoption des courtiers DEX et OTC augmente considérablement depuis 2019, plus que des échanges centralisés : rapport

AnTy11 novembre 2021

Les échanges décentralisés (DEX) et les courtiers OTC sont de plus en plus adoptés, car les échanges centralisés et à haut risque voient leur nombre baisser légèrement, selon un nouveau rapport de la société d’analyse de blockchain Chainalysis.

Au fur et à mesure que l’adoption de la crypto-monnaie se développe et attire les investisseurs institutionnels, la valeur transférée aux bourses tend à la hausse pour atteindre son plus haut niveau, dépassant les 750 milliards de dollars en mai 2021.

Le nombre d’échanges cryptographiques actifs a donc augmenté, qui a culminé en juillet 2020 à environ 845. Depuis lors, il a diminué et, en août 2021, il se situait à 672.

Depuis le début de 2019, les données montrent que le nombre de DEX actifs et de courtiers OTC a en fait augmenté de manière significative, les bourses de produits dérivés augmentant également, mais seulement modestement.

La popularité des DEX coïncide également avec la « croissance explosive » du secteur de la finance décentralisée (DeFi), selon le rapport.

Les échanges centralisés et les échanges à haut risque ont en fait vu leur nombre baisser légèrement après les augmentations initiales.

« Nous constatons que les utilisateurs de DEX effectuent des transactions beaucoup plus importantes que les utilisateurs d’échange centralisé. » « C’est probablement parce que DeFi est également plus populaire dans les pays avec des marchés de crypto-monnaie plus grands et plus établis, qui ont également tendance à être des pays plus riches. »

Alors que les grands DEX, les courtiers OTC et les bourses centralisées ont considérablement augmenté leur volume de transactions au cours de cette période, les bourses de produits dérivés ont connu la plus forte croissance en valeur reçue à 686 %.

La valeur totale reçue par les DEX est passée de 10 milliards de dollars en juillet 2020 à un sommet historique de 368 milliards de dollars en mai 2021 et se situait à un peu moins de 143 milliards de dollars en septembre 2021. Quant à savoir pourquoi les échanges plus importants se développent, le nombre d’actifs uniques disponibles est d’importance ici car plus d’actifs sont généralement en corrélation avec un volume de transactions plus élevé.

