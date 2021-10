CBDC

L’adoption importante de Stablecoin pourrait entraîner un “pouvoir de marché excessif”, selon le rapport de la BRI sur la CBDC

L’argent de la banque centrale garantit la confiance du public dans l’argent et soutient le bien-être public, a déclaré le responsable politique de l’organisme mondial dans son dernier rapport sur les monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Avec de nouvelles formes de monnaie numérique émises par le secteur privé, telles que les pièces stables émergentes, qui se sont accélérées depuis le début de la pandémie de Covid-19, les banques centrales s’assurent également qu’elles sont en mesure de répondre à un futur système numérique, a-t-il déclaré.

Néanmoins, les actifs numériques privés peuvent coexister avec les monnaies numériques de la banque centrale, a déclaré la Banque des règlements internationaux dans le rapport, notant que les CBDcs s’appuieraient sur les banques et autres institutions financières pour agir en tant qu’intermédiaires.

Cependant, l’adoption importante de pièces stables pourrait entraîner une fragmentation de l’écosystème des paiements et un “pouvoir de marché excessif”, selon le rapport. Il a en outre ajouté que les initiatives privées auraient « des avantages publics inférieurs » car elles ne seraient pas interchangeables avec d’autres formes d’argent. Selon la BRI, les monnaies privées manquent également des protections qui accompagnent les monnaies nationales.

« Les banques centrales ont la responsabilité de veiller à ce que les citoyens aient accès à la forme de monnaie la plus sûre – la monnaie de banque centrale – à l’ère numérique », a déclaré la présidente de la BCE Christine Lagarde, qui préside ce groupe de gouverneurs des banques centrales.

Tout en reconnaissant qu’il y avait également des risques associés aux CBDC, à mesure que l’argent et les paiements se développent rapidement, les plans des banques centrales pour les CBDC évolueront également, a-t-il déclaré.

Actuellement, sept banques centrales, la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne, la Banque du Canada, la Banque du Japon, la Sveriges Riksbank et la Banque nationale suisse, collaborent avec la BRI sur les CBDC de détail.

Ces banques centrales “ont déjà identifié qu’une CBDC pourrait être un instrument important pour s’assurer qu’elles peuvent continuer à atteindre leurs objectifs de politique publique même si le système financier évolue”, indique l’étude.

Faciliter les paiements internationaux avec les CBDC nécessiterait une interopérabilité ou une coopération, la BIS affirme que le FMI aurait un rôle important à jouer.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.