L’adoption mondiale de la crypto-monnaie a doublé depuis janvier, atteignant 221 millions d’utilisateurs

Un nouveau rapport publié par Crypto.com, un échange de crypto-monnaie et une société de services fintech, a découvert que le nombre d’individus utilisant des crypto-monnaies a plus doublé depuis janvier, atteignant 221 millions en juin dernier. Le rapport indique que l’augmentation du mouvement défi, des établissements comme Tesla, Visa, Mastercard et Microstrategy adoptant la crypto-monnaie, et El Salvador établissant le bitcoin comme offre, ont été des événements vitaux qui ont contribué à populariser même beaucoup la crypto.

La base d’utilisateurs de crypto-monnaie passe à 221 millions dans le monde, selon le rapport Crypto.com

Le rapport « Measuring world Crypto Users » de Crypto.com a révélé que le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaie a doublé au cours de la première moitié de l’année. L’adoption de la crypto-monnaie est passée de 106 millions en janvier à 221 millions en juin, principalement grâce à l’industrie des valeurs mobilières qui a porté le bitcoin (BTC) à des sommets incomparables tout au long du premier trimestre. Le rapport contenait des données des principaux échanges cryptographiques du marché, ainsi que Binance, Bitfinex, Gemini, Huobi, Kraken, Okex et Upbit, entre autres.

Le nombre d’utilisateurs d’Ethereum a augmenté tout au long du deuxième trimestre, alors que les nouvelles positives et l’intérêt capitaliste augmentaient autour du jeton. Cependant, c’est le boom des pièces de monnaie et donc la poussée des altcoins qui s’est produite au cours des 2 derniers mois du deuxième trimestre qui ont catapulté l’adoption vers de nouveaux sommets. Des jetons comme le shiba inu (SHIB) et le dogecoin (DOGE) ont été très appréciés et ont suscité l’intérêt des utilisateurs en dehors du marché, renforcés par des personnalités comme Elon Musk les balayant sous les projecteurs.

Croissance accélérée

La croissance du nombre d’utilisateurs de crypto-monnaie a également été rapide l’année dernière, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs découvrent ces alternatives au papier-monnaie. Le tout premier rapport sur l’adoption de la crypto-monnaie, qui date de mai 2020, a détecté qu’il a fallu 9 mois pour atteindre 100 millions sur 65 millions d’utilisateurs. Cependant, actuellement, il n’a fallu que six mois pour que la base d’utilisateurs passe de 106 à 221 millions.

Les altcoins font partie intégrante de cette tendance. Ceux-ci ont commencé à prendre la part de marché des crypto-monnaies déjà établies comme le bitcoin et l’ethereum, apparemment à cause de la porte d’entrée des derniers utilisateurs sur le marché. Au début de l’année, les détenteurs d’altcoins ne représentaient que 20% des utilisateurs complets de crypto-monnaie. cependant, à la fin du deuxième trimestre, cette proportion est passée à 38 %.

Vu la grande image, cela a été une très bonne année pour l’adoption de la crypto-monnaie jusqu’à présent, car chaque institution et les détenteurs de détail se sont tournés vers la crypto. À ce sujet, Kris Marszalek, directeur commercial de Crypto.com, a déclaré :

« La croissance que nous avons constatée au cours de la moitié de 2021 sur notre plate-forme et dans l’ensemble du secteur est extrêmement encourageante. Nous continuerons à financer massivement tout en poursuivant notre objectif de mettre de la crypto-monnaie dans chaque portefeuille ».

