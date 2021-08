L’adoption mondiale de la cryptographie augmente de 2 300 % au cours des 2 dernières années, l’adoption par le commerce de détail augmente dans les marchés émergents

Actualités Bitcoin

L’adoption mondiale de la cryptographie a bondi de 2 300 % au cours des 2 dernières années, l’adoption de la vente au détail augmentant dans les marchés émergents : rapport

Pendant ce temps, l’adoption en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie de l’Est est alimentée par des investissements institutionnels ainsi que par la « croissance explosive » de DeFi et de services centralisés.

L’adoption mondiale de la crypto-monnaie parmi les investisseurs individuels a bondi de 881% au cours de la dernière année et de plus de 2300% depuis le troisième trimestre 2019, selon la société d’analyse cryptographique Chainalysis. Au lieu de trader et de spéculer, l’entreprise s’est concentrée sur des cas d’utilisation liés aux transactions et à l’épargne individuelle.

Sur la base de trois facteurs : le volume des échanges d’échange entre pairs, la valeur cryptographique reçue sur la chaîne et la valeur commerciale transférée sur la chaîne, la société a constaté que la plus grande adoption de la cryptographie par les investisseurs particuliers s’est produite sur les marchés émergents, le Vietnam se classant le d’abord suivi par l’Inde, le Pakistan et l’Ukraine. Chainalysis a déclaré dans le rapport,

« Sur les marchés émergents, beaucoup se tournent vers la crypto-monnaie pour préserver leur épargne face à la dévaluation de la monnaie, envoyer et recevoir des envois de fonds et effectuer des transactions commerciales. »

Il a ajouté que contrairement à l’adoption par le commerce de détail sur les marchés émergents, l’adoption en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie de l’Est au cours de l’année dernière avait été largement alimentée par des investissements institutionnels.

Le Chainalysis Global Crypto Adoption Index a classé 154 pays selon trois paramètres principaux. Les États-Unis et la Chine ont vu leur classement chuter principalement en raison de la baisse du volume des échanges entre pairs. La Chine se classe 13e, en baisse par rapport à la 4e l’année dernière, tandis que les États-Unis se classent 8e, contre 6e.

Cette fois, la firme a retiré un facteur, le nombre de dépôts par pays pondéré par le nombre d’internautes, qui fausse le classement vers les pays avec comparativement plus d’utilisateurs de DeFi, pour lesquels elle a maintenant créé un DeFi complètement séparé. Index d’adoption, qui sera disponible dans les semaines à venir.

Cela est dû à la «croissance explosive» de DeFi ainsi qu’aux services centralisés qui sont principalement à l’origine de l’utilisation de la cryptographie dans les pays développés où il existe déjà une adoption substantielle, selon le rapport. Dans les marchés émergents, les plates-formes P2P sont celles qui conduisent à une nouvelle adoption.

“L’adoption de la crypto-monnaie a explosé au cours des douze derniers mois, et la variation dans les pays qui y contribuent montre que la crypto-monnaie est un phénomène véritablement mondial.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.