L’adoption nationale du Bitcoin pourrait entraîner un prix Bitcoin de 1 million de dollars

Avec plusieurs gouvernements adoptant le bitcoin, ce n’est qu’une question de temps pour que le prix reflète le sentiment haussier.

Last Week In Bitcoin est une série traitant des événements de la semaine précédente qui se sont produits dans l’industrie Bitcoin, couvrant toutes les nouvelles et analyses importantes.

Résumé de la semaine

La semaine dernière, le déploiement officiel du bitcoin au Salvador a commencé, puis l’Ukraine a décidé de sauter dans le train du bitcoin. Cette semaine, le Laos a rejoint la mêlée avec des plans pour autoriser l’extraction et le commerce de bitcoins dans la nation asiatique, quelques mois seulement après la répression de la cryptographie par la Chine.

Il semblerait que chaque semaine un nouveau pays saute dans le train du bitcoin, que les milliardaires continuent de faire exploser le mégaphone bitcoin et que la plèbe comme vous et moi continue d’empiler des sats. Voici cette semaine en bitcoin :

Nouvelles haussières

La semaine a commencé sur une bonne note alors que Nayib Bukele, le président du Salvador, a annoncé que sa campagne favorable au bitcoin se poursuivait, car le pays exempterait les investisseurs étrangers de payer des impôts sur leurs gains en bitcoins.

Pour ne pas laisser El Salvador prendre toute la gloire, le PDG de MicroStrategy et messie du bitcoin, Michael Saylor, a annoncé lundi que la société avait acquis 5 050 BTC supplémentaires, portant le total des avoirs de la société à 114 042 BTC achetés à un prix moyen de 27 713 $ par bitcoin.

Lundi également, le professeur Mthuli Ncube, ministre des Finances du Zimbabwe, a déclaré que le pays explorerait l’adoption du bitcoin afin de réduire les coûts des envois de fonds et de stabiliser l’économie du pays qui a été ravagée au cours des deux dernières décennies. Brevan Howard, un fonds spéculatif de 11,4 milliards de dollars, est devenu la dernière institution financière à lancer une division bitcoin, signalant plus d’optimisme de la part de la finance traditionnelle.

Mardi, Nayib Bukele a révélé que le portefeuille bitcoin Chivo d’El Salvador avait enregistré 500 000 enregistrements au cours de sa première semaine, ajoutant des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs de bitcoin à l’écosystème. Outre l’infrastructure installée à travers le pays, El Salvador a également installé 50 distributeurs automatiques de bitcoins dans des villes des États-Unis pour permettre aux citoyens de renvoyer plus facilement de l’argent dans le pays.

Le président et investisseur milliardaire d’Oaktree Capital, Howard Marks, a déclaré que le bitcoin a ses avantages par rapport à l’or, contrairement à son opinion sur le bitcoin en 2017. Marks est apparu sur le podcast “We Study Billionaires”, ayant beaucoup de bien à dire sur le bitcoin. .

Mercredi, la nouvelle a révélé que la société d’investissement de 4,2 billions de dollars, Fidelity, avait eu une réunion privée avec la SEC au cours de laquelle elle les a exhortés à approuver leur ETF bitcoin prévu. La société a fait une présentation qui a démontré “un appétit accru des investisseurs” pour le bitcoin, l’existence de fonds similaires dans d’autres pays et la croissance des détenteurs de bitcoin.

Jeudi, la nouvelle a annoncé que le Laos légaliserait l’extraction et le commerce de bitcoins. C’est vrai, une autre semaine, un autre pays. Le Laos, qui dispose d’un énorme excédent d’hydroélectricité, est le dernier pays à accueillir le bitcoin et les législateurs travaillent actuellement sur des réglementations pour autoriser le commerce du bitcoin. Au total, six sociétés ont été autorisées à extraire et à échanger des bitcoins dans le pays.

Jeudi également, Revolut, la société de services financiers basée au Royaume-Uni de 33 milliards de dollars, a annoncé qu’elle paierait des bureaux pour 300 membres du personnel à Dallas, au Texas, en utilisant le bitcoin. L’espace de bureau est géré par WeWork et Revolut a cité l’économie sur les coûts des envois de fonds internationaux comme l’une des raisons du déménagement.

Dernière pour jeudi, et pas vraiment liée au marché, mais la Hongrie a présenté la première statue au monde célébrant le créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto. Oui, Satoshi deviendra une attraction touristique pour les maxis du monde entier.

Enfin, vendredi, le service d’achat de bitcoins de PayPal a été mis en ligne au Royaume-Uni, permettant aux utilisateurs d’acheter des bitcoins directement sur la plate-forme. Quelques heures plus tard, le registraire de domaine Namecheap a annoncé qu’il accepterait les paiements en bitcoins.

Nouvelles baissières

Bien que la semaine ait été relativement sans ours, le milliardaire Ray Dalio a décidé qu’il devait rester pertinent en lançant du FUD sur le marché. Malgré quelques remarques optimistes récemment – ​​même en investissant lui-même dans le bitcoin – Dalio a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la prédiction de Cathie Wood selon laquelle le bitcoin serait multiplié par 10, il a poursuivi en disant que les gouvernements ne laisseraient pas le bitcoin réussir et seraient en mesure de ” tue le.”

Les sentiments de Dalio crient “J’ai besoin de bitcoin pour plonger, donc je peux en acheter plus” et montre clairement son incompréhension du fonctionnement de Bitcoin, de la façon dont fonctionnent la finance décentralisée et la technologie blockchain. Aucun gouvernement ne peut simplement « le tuer » s’il est entre les mains des masses, contrôlé par la communauté.

Outre Dalio, le déploiement du bitcoin au Salvador n’a pas été que du clair de lune et des roses. Ignorant le fait que le bitcoin ne s’est pas encore remis de sa baisse la semaine dernière lorsque le déploiement du pays a commencé, la brigade anti-bitcoin de la nation d’Amérique centrale s’est développée.

Au cours de la semaine, des manifestants ont incendié l’un des 200 distributeurs automatiques de bitcoins du pays pour s’opposer à l’adoption du bitcoin et au déploiement glitch du régime. Les manifestants semblent avoir plusieurs préoccupations, dont certaines peuvent être valables : la volatilité du bitcoin, le manque d’éducation appropriée sur le bitcoin dans le pays et, bien sûr, puis il y a la campagne FUD de l’ouest, y compris du FMI et de la Banque mondiale. , qui serait sans aucun doute menacé si l’adoption du bitcoin dans le monde s’accélérait.

Verdict

Bitcoin approche lentement de son 12e anniversaire. Au fil des ans, le bitcoin est passé d’une monnaie Internet de niche qui ne valait presque rien à une monnaie numérique à cinq chiffres (et plus) qui a été adoptée par un pays, des institutions financières vieillissantes et des milliardaires. Il est sur le point de devenir la monnaie de réserve mondiale, de repousser les tyrans financiers et de faire des paiements presque instantanés et abordables à travers le monde la norme.

Alors que de plus en plus de pays envisagent d’adopter le bitcoin d’une manière ou d’une autre, il est devenu évident qu’El Salvador a mis le monde en garde. Que ces pays se contentent de légaliser et de réglementer le bitcoin, de l’adopter comme monnaie légale ou de l’utiliser comme véhicule d’investissement, leur intérêt est indéniable et grandit de jour en jour.

Bitcoin commence lentement à devenir une (sinon la) monnaie mondiale. Chaque semaine, un autre milliardaire ou fonds d’investissement d’un billion de dollars accueille le bitcoin à bras ouverts. Chaque semaine, un politicien quelque part manifeste son intérêt à explorer le bitcoin dans son pays. Bitcoin commence à prendre le dessus.

Nous avons vu le Salvador adopter le bitcoin. Nous avons vu l’Ukraine et le Laos commencer à promouvoir un programme favorable au bitcoin et nous avons vu des politiciens de pays comme le Paraguay, le Honduras, le Ghana et le Zimbabwe manifester leur intérêt pour le bitcoin.

Il ne s’agit plus de « si » un autre pays adoptera le bitcoin sous sa forme complète, mais plutôt de « quand » un autre pays adoptera le bitcoin sous sa forme complète. Bitcoin commence à unir le monde, bien que lentement, bien sûr. L’avenir s’annonce radieux pour que le bitcoin devienne la monnaie mondiale…

