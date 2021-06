L’adorable Basil the Beagle est le premier chien de thérapie funéraire et porteur de patte du Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Beautiful Basil, qui a 11 ans, joue le rôle principal en tant que “compagnon de confort” chez Clive Pugh Funeral Directors à Shrewsbury, assise à côté des familles en deuil lorsqu’elles préparent des funérailles, accompagnant les personnes en deuil à la chapelle de repos pendant qu’elles rendent visite à leurs proches assister aux funérailles dans les églises et les crématoriums.

Sa propriétaire Rosalinda dit qu’il a un sens particulier de ce qui est nécessaire lorsque les gens souffrent de la perte d’un être cher et depuis qu’il travaille comme chien de thérapie depuis cinq ans, il a aidé à réconforter des centaines de familles en deuil traversant des moments difficiles. .

Rosalinda explique : « Les êtres humains peuvent, naturellement, se sentir mal à l’aise face au deuil et à la perte. Basil suit l’exemple des chiens d’assistance souvent utilisés dans les établissements de soins de santé, tels que les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers.

«Lorsque les familles organisent les funérailles de leur bien-aimé, leurs esprits ont tendance à être partout. Basil est très perspicace et semble savoir qu’ils ont besoin d’être réconfortés et, en tant que tels, s’assoira à côté d’eux, les laissant le caresser et le caresser. Vous pouvez vraiment sentir la tension quitter la pièce.”

Ce type de soutien est vital et les familles remarquent souvent à quel point le basilic a été utile pour elles.

La propriétaire dévouée Rosalinda dit que son Beagle bien-aimé met tout le monde à l’aise

« C’est un vrai brise-glace. Il accueille les gens à leur arrivée et il semble automatiquement mettre les gens à l’aise. Il leur semble presque normal de pouvoir caresser un chien. Si les gens viennent avec de jeunes enfants, il aide aussi à les distraire pour qu’ils puissent l’embêter pendant que leurs parents s’arrangent », explique Rosalinda.

« Nous appelons affectueusement Basil notre « compagnon de confort ». Il offre aux familles un amour et un soutien inconditionnels, ainsi qu’une subtile distraction du chagrin. Lorsque vous avez perdu un être cher, il semble parfois que rien ne peut vous faire vous sentir mieux. C’est-à-dire jusqu’à ce que vous obteniez un câlin d’un chien de thérapie. Nous espérons que pour ceux qui éprouvent du chagrin lorsqu’ils viennent chez nous, le fait d’avoir Basil leur fera sourire, au moins pour un instant. C’est juste quelque chose pour alléger la charge de ce voyage.

Basil a rejoint l’entreprise familiale en 2016, à l’âge de six ans. La fille de Clive et Rosalinda avait pris soin de Basil depuis qu’il était chiot, mais elle avait du mal à faire à Basil les longues promenades qu’il adore après avoir eu leur premier petit-enfant.

Clive et Rosalinda étaient heureux d’intervenir. Rosalinda voulait donner un emploi à Basil et a fait des recherches sur les chiens de thérapie funéraire en ligne. Et bien qu’ils soient plus fréquents en Amérique qu’ici, elle savait que Basil avait le bon tempérament pour travailler comme chien de thérapie ici.

Elle dit : « Les beagles sont surtout connus pour leur capacité à flairer, ce qui les a conduits à être utilisés comme chiens de chasse, mais Basil a embrassé son rôle pastoral. Basil adore rencontrer des gens au bureau ou en dehors. C’est un Beagle très affectueux et affectueux. Cependant, ceux qui n’aiment pas les chiens n’ont pas à craindre la présence de Basil lors de leurs arrangements. Nous tenons à le souligner, on demande toujours aux familles si elles sont heureuses d’avoir Basil avec elles et si elles préfèrent ne pas le faire, Basil quittera la pièce.

« Il existe des preuves scientifiques pour étayer l’effet bénéfique du basilic. De nombreuses études ont montré que la présence d’un chien abaisse la tension artérielle humaine et favorise la libération d’hormones « de bien-être » telles que la sérotonine, la dopamine, la prolactine et l’ocytocine. »

Basil accompagnera les personnes en deuil dans la chapelle de repos et assistera également aux funérailles si la famille le souhaite. Il s’assoit régulièrement à l’entrée pour que les personnes en deuil puissent en faire toute une histoire et Rosalinda dit qu’il est un merveilleux tonique pour les gens lors d’une journée très triste.

Mais, bien qu’il travaille dur pour faciliter la vie des gens qu’il rencontre, Basil a aussi beaucoup de temps libre.

Elle dit : « Il adore les longues promenades à Attingham Park ou dans la carrière de Shrewsbury, où il adore courir avec d’autres chiens. Chaque journée commence par une marche rapide de cinq kilomètres pour s’assurer que Basil reste en parfait état et capable d’apporter du réconfort au plus grand nombre de personnes possible. Il est toujours soigné et sent bon aussi.

Au cours des années où Basil a fait partie de l’équipe de Clive Pugh Funeral Directors, il a attiré sa juste part de l’attention des médias, y compris une place sur ITV’s This Morning, mais il prend tout cela dans la foulée.

Son fier propriétaire a ajouté : « Basil, le beagle, est la preuve vivante que les chiens sont des donneurs de nombreux cadeaux spéciaux, et ils savent juste quand nous en avons le plus besoin. »

Si vous souhaitez montrer votre appréciation pour Basil, Rosalinda a demandé que vous fassiez un don à Beagle Rescue, vous pouvez le faire sur www.beaglewelfare.org.uk