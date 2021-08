L’adorable passe-temps de Kate Middleton mis à nu par le prince William – « C’est parfaitement logique ! » | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cambridge, 38 ans, a parlé du passe-temps de sa femme en présentant un OBE à l’illustratrice Johanna Basford. Mme Basford a publié un certain nombre de livres de coloriage pour adultes dans le passé, notamment la forêt enchantée et le jardin secret qui, selon William, apprécient vraiment Kate.

Se rendant sur Instagram pour partager sa conversation avec William, Johanna a déclaré que l’amour de Kate pour les livres à colorier “est parfaitement logique”.

Elle a déclaré : « Il m’a dit que sa femme aimait mes livres.

« Elle colore. Kate est l’une d’entre nous !

« Maintenant, cela prend tout son sens. Pourquoi ne le ferait-elle pas ?

“Une maman occupée avec ce que j’imagine est beaucoup de stress, essayant d’élever et de protéger une famille.”

Bien que le passe-temps soit souvent considéré comme un exercice pour les enfants, les experts parlent des nombreux avantages de la coloration, y compris le soulagement du stress.

L’experte en bien-être Antonia Harman a déclaré à OK ! : « La coloration est profondément relaxante.

« Nous passons tellement de temps sur des appareils et à regarder des écrans alors que l’utilisation de vos mains et la création de beautés de toutes sortes vous aideront à vous déconnecter de la technologie et à vous connecter à vous-même.

